Altenburg

Die Schulen in Trägerschaft der Stadt Altenburg haben noch etwas Zeit, ihre Wiedereröffnung vorzubereiten. Die Dietrich-Bonhoeffer- und die Gebrüder-Reichenbach-Regelschule begrüßen am 4. Mai die ersten Schüler der Abschlussklassen der Haupt- und Regelschulen nach der langen Pause, die das Corona-Virus mit sich gebracht hat. Zum selben Zeitpunkt startet auch der Abschlussjahrgang an der Gemeinschaftsschule Erich Mäder. Für die 4. Klassen der fünf Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Altenburg ist es am 11. Mai soweit. Das teilte am Mittwoch die Stadtverwaltung mit.

Letzte Vorbereitungen vor dem Start

Im Moment werde daran gearbeitet, die Bedingungen herzustellen, die nach den Vorgaben des Thüringer Bildungsministeriums Voraussetzung sind, dass der Präsenzunterricht wieder beginnen kann. Dazu gehöre zum Beispiel die Anfertigung von Hinweistafeln, der Einkauf von ausreichend Flüssigseife und Papierhandtüchern, Markierungen auf den Fluren und im Eingangsbereich, Reinigungspläne und Absprachen zwischen den Schulleitungen und der Stadtverwaltung. Auf tägliches Fiebermessen am Schuleingang wird in den Bildungsstätten in Trägerschaft der Stadt Altenburg verzichtet. Diese Maßgabe hat das Landratsamt den Schulen in Trägerschaft des Kreises verordnet (OVZ berichtete).

Masken sind mitzubringen

Zu den schulischen Corona-Hygieneplänen gehört allerdings auch, dass die Schüler Mund- und Nasenbedeckungen tragen – im Schülerverkehr, in den Pausen und auf den Gängen werde dieser Schutz nötig sein, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, stellt die Stadtverwaltung in Aussicht. Entsprechend würden die Klassenzimmer eingerichtet: Nur zehn Kinder pro Lerngruppe werden durch das Bildungsministerium empfohlen. Die Mund- und Nasenbedeckungen für die Schüler seien von den Eltern zu organisieren. Neben den handelsüblichen sind auch selbst genähte textile Masken zulässig.

Von OVZ