Kein Spielbetrieb im Altenburger Theater bis mindestens Ende März

Altenburg/Gera

Am Theater Altenburg-Gera finden bis einschließlich 31. März keine Veranstaltungen statt. Damit folgt die Kulturstätte einer landesweiten Einigung auf Intendanten-Ebene in Absprache mit der Staatskanzlei, den Spielbetrieb im Hinblick auf das Infektionsgeschehen weiterhin bis mindestens zum Ende des ersten Quartals auszusetzen.

Betroffen sind davon auch sämtliche Mitmachangebote, wie Kinder- und Jugendchor, Philharmonischer Chor, Kinder- und Jugendballett und pädagogische Angebote. Vorerst bleibe auch der Proben- und Produktionsbetrieb im Theater eingestellt, um die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibe in Kurzarbeit, nur wenige Personen aus Verwaltung und Haustechnik arbeiten unter strengen Auflagen weiter, teilte das Theater mit. Die Theaterkassen in Altenburg und Gera bleiben geschlossen.

Nächste Sondierung im Februar

Wann wieder Veranstaltungen stattfinden können, welcher Spielplan dann angeboten wird und ab wann dafür Karten verkauft werden, werde erst kommuniziert, wenn die Wiederaufnahme des Spielbetriebs absehbar ist. Die nächste Konferenz der Intendantinnen und Intendanten findet im Februar statt.

Von Kay Würker