Kein Taxi mehr in Altenburg? Unternehmen geben Antwort

Altenburg

Keine Taxis am Bahnhof, spät abends sind die Unternehmen nur schwer zu erreichen, Ablehnung einer Fahrt, da es zu wenig Geld einbringt: Das sind die Vorwürfe, die Uwe Herrmann in seinem Leserbrief erwähnt, den die OVZ kurz vor Weihnachten abgedruckt hat. Ist es wirklich so schwer geworden, ein Taxi zu bekommen? Und werden in Zukunft vielleicht doch wieder Taxis vor dem Bahnhof stehen? Altenburger Taxiunternehmen geben Antwort.

Über Google Maps lassen sich 15 Taxiunternehmen in Altenburg finden. Viele von den angegebenen Nummern sind nicht mehr vergeben, bei anderen geht nur die Mailbox ran. Einige verweisen auf Michael Beer, seine Taxifahrer seien auch spät abends unterwegs. „Wir haben unsere Kunden eigentlich so erzogen, dass sie uns anrufen, wenn sie in der Bahn sind“, sagt der Privatunternehmer. Von 6 Uhr am Morgen bis 2 Uhr in der Nacht sei der Taxidienst erreichbar. Auch Beer schickt keine Fahrer an den Bahnhof, damit diese auf mögliche Kunden warten. „Seit der Mindestlohneinführung rentiert sich das nicht“, erklärt der Altenburger. Das bestätigen auch vier weitere Taxifahrer und -unternehmer. Dadurch, dass es in diesem Jahr erneut eine Erhöhung des Mindestlohnes gibt, werde auch der Tarif für Kunden angehoben, kündigt Beer außerdem an.

„Kein Nachtleben, also auch kein Taxileben“

Vor 15 bis 20 Jahren sei die Skatstadt voll gewesen. Zu dieser Zeit haben dem Taxifahrer die Haare zu Berge gestanden, wie er es formuliert. „In Altenburg ist nichts mehr los. Kein Nachtleben, also auch kein Taxileben“, erzählt er. Nun setzt er seine Fahrer so ein, dass es sich auch lohnt.

Taxifahrer Bernd Trittmacher ist tagsüber gut ausgebucht. Ab und an funktioniere es, dass er am späten Abend fährt. Wenn er es einrichten kann, dann ist er gewillt, seine Kunden abzuholen. Oftmals habe er es schon gehört, dass er die letzte Hoffnung gewesen sei. Joachim Harnisch macht den Job nur noch nebenbei, da er mittlerweile Rentner ist. Abends sind seine Ruhezeiten, aber viele seiner Kunden wüssten, dass er Frühaufsteher ist und deshalb vor allem in den Morgenstunden erreichbar sei. Auch von ihm hagelt es Kritik gegenüber den anderen Unternehmen. Sie nehmen das große Geschäft, sodass die kleinen „hinten rüber fallen“.

Kein schlechter Beruf

Vom Taxiunternehmen Hans J. Törpel heißt es, dass die Vorwürfe von Leser Uwe Herrmann an den Haaren herbeigezogen seien. „Es wird viel gemeckert ohne nachzufragen“, sagt er. Ein paar der Taxiunternehmer sagen, dass viele von ihnen von Krankenfahrten leben würden. Es gibt nicht mehr viele Taxiunternehmen in Altenburg, doch wenn ein Kunde seine Fahrt vorbestellt oder früh genug anruft, wird er vermutlich von A nach B kommen, versichert jeder dieser Taxibetriebe.

Der Taxiunternehmer Michael Beer habe zudem Probleme, Fahrer zu finden. „Es gibt außerdem kaum Leute, die ein Taxiunternehmen eröffnen möchten“, erzählt er. Zumindest sei ihm niemand bekannt. „Dabei ist es kein schlechter Beruf“, sagt Beer. Er möchte die Arbeit noch sieben Jahre ausführen, dann sei er 70 Jahre alt und geht in Rente. Auf seinem Schreibtisch steht noch ein altes Funkgerät. Wenn die alten noch funktionieren, kauft Beer keine neuen Geräte dazu. Das Geld investiert er lieber in die Autos und Fahrer.

Von Nicole Grziwa