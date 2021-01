Keine Brauchtumsfeuer im Altenburger Land: Wohin mit ausrangierten Weihnachtsbäumen?

Gößnitz/Ziegelheim/Rositz/Windischleuba

Eigentlich sollten sie in diesen Tagen vielerorts im Kreis lodern: Ausgediente, abgeputzte Weihnachtsbäume. Ob als Brauchtumsfeuer, Baumverbrennen oder als Winterfest – in zig Städten und Dörfern wären Menschen zusammen gekommen, um am warmen Feuer gesellig ins neue Jahr zu starten. Doch 2021 ist davon nichts zu sehen, die Corona-Pandemie hat den Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hat Auswirkungen: Für Baumbesitzer, aber auch für die ausrichtenden Vereine.

Verschärfte Auflagen verhindern Feste

Zwar hätte man auch diesem Jahr gern zur Feier eingeladen, erklärt etwa Ramon Hofmann vom Ziegelheimer Feuerwehrverein. „Aber die Beschränkungen sind so scharf, die Auflagen und das Risiko wären so hoch, dass es den Aufwand nicht lohnt“, sagt er. Auch beim Rositzer Heimatverein sieht man die derzeitige Lage eher ernüchtert. „Wir sind genauso gehandicapt wie alle anderen auch“, teilt Vereinsmitglied Frank Herrmann mit. Entsprechend werde auch in der Nordregion auf lodernde Christbäume verzichtet.

Anzeige

„Müssen jetzt alle Opfer bringen“

Es ist ein Bild, das sich durch den gesamten Kreis zieht: So ist die entsprechende Veranstaltung in Windischleuba ebenfalls gestrichen, wie Feuerwehrvereins-Chef Rainer Kotthoff mitteilt. Das sei zwar schmerzlich, aber angesichts der derzeitigen Lage auch die einzig richtige Entscheidung. „Wir müssen jetzt alle Opfer bringen, werden es aber auch gemeinsam schaffen“, ist er sich sicher. Ins selbe Horn stößt Kotthoffs Gößnitzer Kollege Jörg Porzig. Das dortige „Knut“ in Zeiten von Corona abzuhalten, sei für die Vereinsmitglieder und die Kameraden nie Thema gewesen. „Die aktiven Kameraden dürfen derzeit nicht einmal Ausbildungseinheiten absolvieren, daher war das Fest für uns kein Thema“, fasst Porzig die Lage kurz und knapp zusammen.

Absagen reißen Löcher in Vereinskassen

Neben dem Verlust des geselligen Beisammenseins machen sich die Absagen auch in den Kassen der Vereine bemerkbar. Mittel, die eigentlich für die Unterstützung der aktiven Kameraden und die Jugendabteilungen oder – wie im Rositzer Fall – für Unterhalt der Vereinsräume gedacht waren, fehlen nun. Ein spürbarer Einschnitt, zumal bereits im vergangenen Jahr die Veranstaltungskalender massiv ausgedünnt waren. Zwar betonen alle von der LVZ kontaktierten Vereine, dass die Absagen keine existenziellen Nöte mit sich bringen, man die Krise schon irgendwie überstehen werde – sofern ein Ende irgendwann absehbar ist. „Wenn es in diesem Jahr aber noch lange so weiter geht, stehen wir irgendwann durchaus mit dem Rücken zur Wand“, schildert etwa der Ziegelheimer Ramon Hofmann.

Entsorgung auf Recyclinghöfen möglich

Für die Einwohner der Dörfer bedeuten die Absagen nun, dass sie sich nach alternativen Entsorgungsmöglichkeiten für ihre Bäume umsehen müssen. Denn eine kleine LVZ-Umfrage unter Feuerwehren im Landkreis ergab: Auch eine Baum-Verbrennung durch die Vereine ohne Veranstaltungscharakter ist angesichts der derzeit geltenden verschärften Einschränkungen nicht geplant.

Übrig bleibt da für viele Baumbesitzer nur die Fahrt zu einem der Recyclinghöfe im Kreis oder zur Kompostierungsanlage in Göhren, wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt. Wo möglich, dürfen ausgediente Bäume auch zerkleinert in der Biotonne entsorgt werden, so die Kreisverwaltung. Die Öffnungszeiten der Höfe können unter www.awb-altenburg.de/unternehmen/recyclinghoefe eingesehen werden.

Allerdings ist zu befürchten, dass auch die Zahl illegaler Entsorgungen wächst.

Von Bastian Fischer