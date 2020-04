Keine Fluchttreppe und Falschaussage: Linke rempelt Landrat an

Dobitschen/Altenburg

Die Kreistagsfraktion der Linken hat Landrat Uwe Melzer ( CDU) vorgeworfen, unwahre Behauptungen zu verbreiten. Anlass dafür ist der Streit um die geplante Schließung der Regelschule Dobitschen im kommenden Jahr und vorherrschende Brandschutzprobleme. Wegen einer fehlenden Fluchttreppe war das Obergeschoss der Schule im September gesperrt worden.

Diese Entscheidung traf das Landratsamt aufgrund der Anhörung von Dobitschens Ortsbrandmeister Björn Steinicke. Das geht aus einem Schreiben von Melzer an die Linken-Fraktion vom 18. April 2020 hervor. Darin heißt es, dass im Ergebnis der Anhörung Steinicke erklärt habe, „dass er von Montag bis Freitag nicht in der Lage ist, den Brandschutz im Ort und für die Schule abzusichern, da nur noch zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dobitschen erreichbar wären.“

Ortsbrandmeister will Richtigstellung

„Einen solchen Satz habe ich niemals gesagt“, betonte Steinicke gegenüber der OVZ. Dafür habe er auch Zeugen. So etwas dürfe er auch gar nicht äußern, weil er als Ortsbrandmeister mit zwei Leuten die gemeindliche Pflicht des Brandschutzes nicht absichern könne. „Warum sollte ich dann so etwas sagen?“, fragt Steinicke, der auch Vize-Bürgermeister ist. Er gehe deshalb davon aus, dass der Landrat seine Behauptung öffentlich zurücknimmt.

Landrat Uwe Melzer bekommt wegen seines Schreibens Ärger mit den Linken und dem Dobitschener Ortsbrandmeister.

Das wird aber nicht passieren. Uwe Melzer beharrte im OVZ-Gespräch darauf, dass dieser Satz des Ortsbrandmeisters gefallen sei. Steinicke habe dies gegenüber dem Fachbereichsleiter Bildung und Infrastruktur, Bernd Wenzlau, geäußert, sagte der Landrat. Falsch sei ebenso die Behauptung der Linken, dass kein Prüfingenieur die Regelschule vor dem Schuljahr 2019/20 brandschutztechnisch begutachtet haben soll. Dazu gebe es ein Protokoll, dass der Sachverständige vor Ort war.

Linke fordern Fluchttreppe

Trotz dieser Unstimmigkeiten fordern die Linken, dass die Fluchttreppe an der Regelschule jetzt gebaut werden müsse. „Die Zeit ohne Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude ist dafür ideal. Das Geld hierfür ist im Haushalt des Landkreises eingestellt“, erklärte Fraktionschef Ralf Plötner. Für den örtlichen Brandschutz gehe es um die besten Rettungsbedingungen im Brand- und Katastrophenfall. In der am 9. März 2020 abgegebenen Stellungnahme der Gemeinde Dobitschen zum Entwurf des Schulnetzplanes wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei baulichen Rettungswegen die Mitwirkung der Feuerwehr nicht erforderlich ist, da die Menschen im akuten Notfall das Gebäude über die Fluchttreppe selbst verlassen.

Schule braucht Obergeschoss

„Dass die Rettung der Menschen im Schulgebäude Dobitschen aus dem zweiten Stock mit einer Fluchttreppe besser gewährleistet werden kann, liegt auf der Hand. Mit der Sperrung des Obergeschosses einer Schulschließung vorzugreifen, wie vom Landrat im Schulnetzplan beabsichtigt, ist nicht hinnehmbar“, so Plötner. „Gerade wenn der Schulbetrieb trotz Corona wieder anläuft, werde das gesamte Gebäude für einen wirksamen Infektionsschutz gebraucht und somit auch die Fluchttreppe.“

Landrat kündigt Kreistagssitzung an

Ob die Treppe gebaut wird, will der Landrat vom neuen Schulnetzplan abhängig machen. Die Planung dafür sei beauftragt, jedoch bis zu einem Beschluss ausgesetzt. Er gehe davon aus, dass der Kreistag im Juni über den Plan abstimmt. Trotz der Proteste halte er daran fest, dass laut dem Entwurf die Schule im Sommer 2021 geschlossen werden soll. Stimmt dem der Kreistag zu, gibt es keine Fluchttreppe. Lehnt der Kreistag die Schließung ab, „wird sie gebaut“.

