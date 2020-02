Keine Genehmigung aus Erfurt: Schulverbund im Süden steht vor dem Aus

Schmölln/Erfurt

Das Erprobungsmodell eines Grundschulverbundes im Südraum des Kreises steht vor dem Aus. Nach dem aktuellen Arbeitsstand erscheint der geplante Versuch als nicht genehmigungsfähig. Das teilte Gabi Ohler, Staatssekretärin im Thüringer Bildungsministerium, vor wenigen Tagen in einem Schreiben an Landrat Uwe Melzer ( CDU) mit, das auch der OVZ vorliegt. Ohler erklärte, dass ein solcher Antrag abgelehnt werden müsse.

Absicht der Kooperation ist eine ausgewogenere Verteilung der Grundschüler im Südraum, die Erhaltung einer wohnortnahen Beschulung und die Bildung stabiler Grundschulklassen mit dem Ziel, vor allem die zu kleinen und von Schließung bedrohten Grundschulen Ponitz und Großstechau zu erhalten.

Schulkonferenzen mehrheitlich dagegen

Doch die Schulkonferenzen der sieben beteiligten Bildungsstätten sind mehrheitlich dagegen. Ablehnungen kamen aus Altkirchen, Gößnitz und Thonhausen. Ein Stimmenpatt von je drei Ja- und drei Neinstimmen gab es in der Grundschule und im Förderzentrum Schmölln (OVZ berichtete). Mit dieser fehlenden Akzeptanz begründet Ohler ihre Zweifel und verweist darauf, dass die Nein-Stimmen in Schmölln von den Lehrern kamen. „Dies lässt aus unserer Sicht an einer erfolgreichen Erprobung erhebliche Zweifel aufkommen“, erklärte sie. Denn zentrale Bedingung für das Gelingen der Kooperation sei die Zusammenarbeit der Schulen, die sich mit dem Ansatz identifizieren.

Mehr Lehrer sind nicht möglich

Nicht zustimmungsfähig seien Ohler zufolge die vom Landratsamt geforderten zusätzlichen Stellen in den Sekretariaten und bei Lehrern sowie die Reduzierung der Lehrerwochenstunden. Ebenso müsste die Art und der Mehrwert der Einbeziehung des Förderzentrums Schmölln deutlich dargelegt werden. Ohler regte an, über neue Modelle nachzudenken.

Von Jens Rosenkranz