Keine Infos: Flugplatz Nobitz wird bei Ansiedlungen ausgebremst

Nobitz

Der Flugplatz Altenburg-Nobitz wird gar nicht oder nur ungenügend in Sondierungen über mögliche privatwirtschaftliche oder öffentliche Ansiedlungen einbezogen. Das geht aus einer Antwort von Vize-Landrat Matthias Bergmann auf eine Anfrage der AfD-Kreistagsfraktion hervor.

Anlass für die Frage waren Pressemeldungen zum Flugplatz Leipzig/Halle. Diese betrafen die geplante Betriebsaufnahme des Luftfrachtspezialisten CargoLogic Germanyam Standort Schkeuditz. Zum anderen nahm die AfD Bezug auf die Errichtung einer Logistik-Hauptumschlagsbasis für Versorgung, Wartung und Instandsetzung eines gemeinsam betriebenen Transporthubschraubertyps durch ein Firmenkonsortium von Rheinmetall-Sikorskyam Flughafen Leipzig.

AfD-Anfrage wegen Großansiedlungen in Leipzig

Die AfD fragte daher nach, ob im Vorfeld dieser Standortentscheidungen oder Optionen zur Ansiedlung dieser Unternehmen der Landkreis oder die Flugplatz GmbH mit einbezogen wurden. Der Vize-Landrat berief sich in seiner Antwort auf Informationen von Flugplatz-Geschäftsführer Frank Hartmann. Danach sei es in der Vergangenheit immer so gewesen sei, dass Flugplatz oder Landratsamt bei Ansiedlungsentscheidungen zuvor nicht in die Sondierung mit einbezogen wurden und oft erst aus der Presse erfahren haben, dass überhaupt eine Sondierung stattgefunden habe. Habe man es noch rechtzeitig erfahren, habe man sich sofort beworben.

„Wir haben wegen dieser Erfahrungen unter anderem gegenüber der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen eine zuverlässige und frühzeitige Berücksichtigung eingefordert“, heißt es in der Antwort. „Auch von der beabsichtigten Sikorsky-Ansiedlung haben wir leider erst in den letzten Wochen aus der Presse erfahren.“ Danach habe man sofort mit den Recherchen begonnen, an wen die Bewerbung gerichtet werden kann.

Gespräche mit Volga-Dnepr-Group gescheitert

Der Vize-Landrat informierte außerdem darüber, dass der Flugplatz seit 2016 mit der Volga-Dnepr-Group im Gespräch sei. Es waren der Vizepräsident der Firma und später sein Vertreter im Juni 2017 vor Ort. Eine Standortentscheidung sollte 2018 ergehen. Trotz mehrfacher Nachfrage kamen allerdings keine weiteren Gespräche zustande. Der Flugplatz-Chef verwies jedoch darauf, dass die Nobitzer Landebahn gegenwärtig nur für Flugzeuge bis 80 Tonnen zugelassen ist. Dies sei für die Volga-Dnepr-Group zu wenig, die mit Flugzeugen mit über 100 Tonnen unterwegs ist. Hier bauliche Veränderungen an der Landebahn vorzunehmen, gegebenenfalls wieder Lotsen einzusetzen, eine neue Flugzone zu beantragen und die Hindernisfreiheit herzustellen, müsse mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung unterlegt werden.

Mit der Verabschiedung des Haushaltes für 2020 hat der Kreistag kürzlich auch einen weiteren Zuschuss für den Flugplatz beschlossen. Er beträgt im nächsten Jahr 313 388 Euro und sinkt im Vergleich zu 2019, als 333 388 Euro im Etat standen. 2018 betrug der Zuschuss 350 000 Euro.

Von Jens Rosenkranz