Keine Überschwemmung: Warum die B 7 bei Windischleuba dennoch gesperrt wird

Sie ist eine der Hauptverkehrsachsen im Altenburger Land: die Bundesstraße 7 zwischen Frohburg und Altenburg. Wer aus Richtung Skatstadt zur Autobahn will, muss dort lang. Doch bis Mittwochmorgen war das mal wieder nicht möglich. Die Strecke war gesperrt, stundenlang.

Wer dort gelegentlich unterwegs ist, kennt das Dilemma: Jedes Mal, wenn die Pleiße bei Windischleuba über die Ufer tritt, steht schnell auch die Senke neben der Brücke unter Wasser. Dann ist kein Durchkommen mehr. Manchmal allerdings erfolgt die Sperrung auch ohne direkt ersichtlichen Grund.

Wie im jüngsten Fall: Etliche Autofahrer, die am Dienstagabend oder am Mittwoch im morgendlichen Berufsverkehr auf die Vollsperrung stießen, wunderten sich über die Abriegelung, denn von einer Überschwemmung der B 7 war nichts zu sehen. Keine Spur von dem Hochwasser, mit dem die ganze Nacht hindurch die Sperrung der Bundesstraße begründet worden war. Überschwemmt war lediglich die Landesstraße 1353, die von der B 7 in Richtung Pöppschen abzweigt. So mancher Motorisierte berichtete in den sozialen Medien, auf der B 7 einfach durchgefahren zu sein, vorbei an der Absperrung.

Steffen Otto vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) sagt: „Es war eine vorsorgliche Maßnahme.“ Das TLBV ist unter anderem für die Verkehrssicherheit auf den Landes- und Bundesstraßen im Freistaat zuständig – Steffen Otto kümmert sich als Gebietsingenieur vor Ort um die Verkehrswege im Altenburger Land. „Ich stehe in Verbindung mit der Rettungsleitstelle in Gera sowie mit der sächsischen Landestalsperrenverwaltung, die den Pegel der Pleiße südlich des Landkreises im Blick hat“, berichtet Otto. In der Regel drei, vier Stunden, bevor es ernst werden könnte, erhalte er von dort einen Hinweis. So auch am Dienstag, als vor einer Überflutung der B 7 und der L 1353 infolge anhaltender Regen- und Schneefälle gewarnt wurde. Dann werden sofort die Klapp-Warnschilder aktiviert und jene Vertragsfirma angerufen, die sich um den Aufbau der Sperrung kümmert. Außerdem geht eine Info an die Polizei, rückt die Nachricht in den Radio-Verkehrsfunk.

„Diesmal allerdings war das erwartete Szenario dann doch nicht eingetroffen, so dass wir die Bundesstraße am Mittwoch gegen 8 Uhr wieder freigeben konnten“, berichtet Steffen Otto. Die Landesstraße gen Pöppschen blieb hingegen noch bis 12.30 Uhr dicht – dort herrschte tatsächlich landunter.

Sowohl die Mitarbeiter des TLBV als auch die Vertragsfirma haben einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, um jederzeit reagieren zu können. „Wir nehmen jede Warnung ernst“, betont Steffen Otto. Auch wenn das bedeuten kann, dass die B 7 mal ohne ersichtlichen Grund stundenlang gesperrt ist.

Ein Ende der B-7-Überschwemmungen ist – wenn überhaupt – erst in einigen Jahren in Sicht, falls die Trasse als Autobahnzubringer ausgebaut wird. Und für die L 1353 wird auch dann noch kein wirksamer Hochwasserschutz geschaffen sein, beklagt Windischleubas Bürgermeister Gerd Reinboth.

