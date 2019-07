Altenburg

Der Volksmund meint gern: Wo bereits ein Haufen ist, da macht der Teufel auch noch hin. Und offensichtlich gilt das auch umgekehrt, wenn es für eine strukturschwache Region keine Rolle zu spielen scheint, sie weiter zu schwächen. Dieser Eindruck zwingt sich auf, wenn die Telekom billigend in Kauf nimmt, dass nach der Umstellung auf digitales Telefonieren in manchen Dörfern des Altenburger Landes bald kaum noch oder gar kein Internet mehr geht.

Politik sollte sich selbst hinterfragen

OVZ-Mitarbeiter Jörg Reuter. Quelle: Mario Jahn

Kein Kunde sollte sich das gefallen lassen und nach alternativen Anbietern suchen. Zum Glück gibt es den freien Markt. Richtig ist aber auch, dass dies mancherorts nicht aufgeht, weil es eben keinen zweiten Anbieter gibt.

Spätestens an diesem Punkt sollte sich die Politik einmal selbst hinterfragen – und statt für Unsummen stapelweise Papier mit Plänen, Konzepten und Analysen zu bedrucken, endlich handeln. Denn Fakt ist ebenso: Dort, wo die digitale Infrastruktur wie etwa in den Städten ausgebaut ist, funktionieren Wettbewerb und auch digitale Telefonie samt Internet.

Betroffene sollten sich weiter wenden

Darüber hinaus ist es skandalös, dass in einem Land wie diesem Gewerbe in ihrer Existenz bedroht sind, weil sie 2019 nicht ins Internet kommen. Um so wichtiger ist es, dass sich alle Betroffenen weiter wenden, etwa ans Landratsamt, damit in Politik und Verwaltung klar wird, was auf dem Spiel steht.

altenburg.redaktion@lvz.de

Von Jörg Reuter