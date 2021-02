Kerstin Karlaug aus Rositz hat das Skandinavien-Fieber gepackt

Rositz/Slemmestad

„Das Leben in Norwegen ist viel entspannter als in Deutschland.“ Diese Aussage klingt wie ein Klischee, ist aber tatsächlich wahr, zumindest, wenn man Kerstin Karlaug Glauben schenkt. Sie lebt seit 2011 in Norwegen.

Aufgewachsen ist die 39-Jährige in Rositz, bevor sie mit 16 Jahren nach Bremen zog und eine Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten absolvierte. In Bremen lernte sie ihren Ehemann kennen und folgte ihm vor neun Jahren nach Skandinavien. „Ich bin aus Liebe nach Norwegen gegangen“, sagt sie mit Überzeugung. Es sei für sie keine große Herausforderung gewesen, sich in dem fremden Land einzugewöhnen. Ihre Familie reagierte positiv auf ihren Entschluss – nur ihre Oma war anfangs skeptisch.

Anzeige

Kinder halfen beim Sprachen-Lernen

Das erste Jahr arbeitete sie im Kindergarten als Assistentin. Für ihre Sprachkenntnisse war der Job besonders förderlich. Sie absolvierte zwar im Vorfeld einen Sprachkurs an der Volkshochschule, doch die endgültige Sicherheit im Sprechen und Verständnis brachten ihr die Gespräche mit den Kindern. „Kinder sind die besten Lehrer. Ein wichtiges Hilfsmittel waren für mich Kinderbücher. Innerhalb eines halben Jahres konnte ich fließend norwegisch,“ erinnert sich Kerstin Karlaug.

Auf der Weihnachtsfeier der Firma ihres Mannes traf die 39-Jährige dann ihren zukünftigen Chef. Sie arbeitet seitdem im Einkauf bei einem Lieferant für Baumärkte, der Hütten und Boote ausstattet. An ihrem Job schätzt sie besonders die vielen Freiheiten: Sie kann ihren Tagesablauf selbst einteilen und abwechslungsreich gestalten. Sie hat viele Freiheiten und in der Firma herrschen flache Hierarchien. „Natürlich gibt es auch stressige Arbeitstage, aber der Respekt zwischen den Mitarbeitern und Vorgesetzten ist auf einem ganz anderen Level. Alle duzen sich“, erklärt sie.

Kurze Sommer und dunkle Winter

Kerstin Karlaugs Lebensmittelpunkt liegt in Slemmestad, einem Dorf am Westufer des Oslofjords, 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. 2013 wurde ihr Sohn geboren, mit dem sie auch deutsch spricht. Gemeinsam mit ihm ist Kerstin Karlaug im Sommer viel an der frischen Luft. „Der Sommer in Skandinavien ist kurz, deswegen müssen wir die Zeit draußen nutzen.“ Sie fahren Fahrrad oder gehen wandern, am Wochenende übernachten sie in ihrer Hütte im Landesinneren. „Die Natur ist wunderschön. Ich liebe sie“, sagt Kerstin Karlaug.

Nur der norwegische Nationalsport, Langlauf, ist ihr weniger vertraut. „Ich mache zwar im Winter Langlauf, aber ich bin kein Profi. Es stimmt, dass die Norweger auf Skiern geboren werden“, erklärt sie schmunzelnd. Das alle einen Norwegerpullover tragen, ist hingegen ein Vorurteil. Auch an die Dunkelheit hat sich Kerstin Karlaug mittlerweile gewöhnt. Da sie im Süden des Landes wohnt, sieht sie zumindest ein paar Stunden am Tag das Sonnenlicht.

Einmal im Jahr zu Besuch ins Altenburger Land

Ihre Leidenschaft für Musik hat sie aus Deutschland mit nach Norwegen genommen. In ihrer Jugend sang sie im Altenburger Folkloreensemble und im Chor. Da Oslo auch als Karaoke-Stadt bekannt ist, fällt es ihr leicht, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Regelmäßig steht sie auf der Bühne, auch beim Live-Jam mit anderen Musikern.

Wenn Kerstin Karlaug ihre Familie besucht, ist sie oft in Wintersdorf bei ihrer Tante und ihrem Onkel. Sie versucht, einmal im Jahr in ihre Heimat zu fahren. Ihren nächsten Besuch plant sie zu Ostern. Über soziale Netzwerke verfolgt sie Nachrichten aus dem Altenburger Land. „Nach Norwegen zu gehen, war die richtige Entscheidung für mich. Ich habe hier meine Heimat gefunden. Deutschland vermisse ich nicht. Das klingt vielleicht hart, aber es ist die Wahrheit. Norwegen hat mich überzeugt“, sagt die Auswanderin.

Von Lisa Gerth