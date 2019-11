Kicker des SV Rositz feiern ihren 100.

Rositz

Was die Gründerväter wohl an jenem 4. September 1919 inspirierte, ihren neu gegründeten Sportverein SC „ Maiblümchen“ Gorma zu nennen, kann heute niemand mehr sagen. „Auf jeden Fall war dies die Geburtsstunde des organisierten Fußballs in Rositz, also vor 100 Jahren“, weiß Benno Moller aus den noch vorhandenen Unterlagen. Ein kleines und vergleichsweise zartes Maiblümchen inmitten einer Chemiearbeitergemeinde – eigentlich welch Ironie der Geschichte. Nun, kurze Zeit später verschwand der blumige Name und machte für die Freie Spielvereinigung Gorma und später Rositz Platz. Aber mit den „ Maiblümchen“ begann nun einmal eine lange wie bewegte sportliche Fußballgeschichte, die bis zum heutigen Tag Bestand hat. Benno Moller, heute 72 Jahre jung, und Jörg Meuschke (54), haben einige Kapitel dieser langen Fußballgeschichte mitgeschrieben. „Fußball hatte und hat in unserer Gemeinde seit jeher einen sehr hohen Stellenwert“, sagt Moller mit tiefster Überzeugung.

Zuschauerspitzenwerte in der Liga

Den Beweis dazu kann man praktisch an jedem Wochenende hautnah erleben, wenn der heutige Kreisoberligist SV Rositz in seinem liebevoll gehegten „Wohnzimmer“, dem LSS-Sportpark zu Gorma, zu Heimspielen aufläuft. Um die 100 Zuschauer sind dann für den aktuell Achtligisten eine Normalität und ein Spitzenwert der Liga schlechthin. Und ins Bild über die aktuellen Geschehnisse auf dem Rasen setzt dann immer Benno Moller die Zuschauer, der neben unzähligen weiteren Ehrenämtern auch als Stadionsprecher beim SVR fungiert. Und klar: Er war nach seiner Zeit als aktiver Volleyballer auch aktiver Kicker bei den Rositzern und verfolgte die Geschicke der Fußballer eigentlich von Kindesbeinen an. „Die Rositzer hatten ja in der Vergangenheit schon diverse sportliche Höhenflüge hingelegt“, plaudert Moller. Nicht nur in den 1930er-Jahren, als man sich sogar mit dem Titel eines mehrfachen Osterlandmeisters und später sogar Thüringenmeisters schmücken konnte. „Ja, Rositz gehörte in Thüringen zu den vier erfolgreichsten Teams in dieser Zeit“, erinnert sich Moller.

Bis hinauf in die Bezirksliga

Diesen Weg setzten die Schwarz-Weißen auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fort, wenngleich man ganz unten in den Niederungen der zweiten Kreisklasse den Neubeginn wagen musste. „Damals schaffte der Verein sogar den Aufstieg in die Bezirksliga Leipzig, was in der DDR die dritthöchste Liga war“, ergänzt Jörg Meuschke.

Vor 60 Jahren: 1959 schaffte die BSG Chemie Rositz zum zweiten Mal den Aufstieg in die Bezirksliga Leipzig, der dritthöchsten Liga in der DDR. Der gehörte man schon von 1952 bis 1956 an. Quelle: Repro Mario Jahn

Mehrere Jahre hielt man diese Klasse, ehe es dann für etliche Jahre zurück auf Kreisebene ging. Allerdings blieben die Rositzer, damals verständlicherweise unter dem Namen BSG Chemie antretend, weiter im Gespräch. „Wir hatten damals auch eine sehr, sehr starke Juniorenmannschaft, die sich weiter auf Bezirksebene behauptete“, weiß Meuschke, der schon als Kind mit dem Kicken in Rositz begann und dann 1994 in seine alte Heimat zurückkehrte und mit dem Sport weitermachte. Über Jahre dann auch als verantwortlicher Trainer und aktuell als Präsident des Vereines.

Vorsicht: Gelbe Blase

Kicken in direkter Nähe des Teerverarbeitungswerkes (TVW) oder der DEA, wie Einheimische bis heute den unter anderem für die schlimmen Umweltverschmutzungen berüchtigten und längst geschliffenen Betrieb bis heute nennen, barg schon „Spezialitäten“. An eine in Form eines innigen Stoßgebets der Rositzer Fans von damals erinnert sich Moller bis zum heutigen Tag: „Wenn unsere Mannschaft auf dem Sportplatz Fichtenhainichen – dem zweiten vom Verein bis heute bewirtschafteten Platz – zurücklag, schickten sie den Wunsch gen Himmel, im TVW sollten sie doch eine gelbe Blase ziehen.“

Belastungsprobe: Die Anzeigetafel des Sprecherturmes sieht eigentlich keine zweistelligen Resultate vor. Im Fall der Fälle ist man in Rositz aber erfindungsreich. In der Partie gegen Dresden wurde beim 0:10 kurzerhand eine schnell gebastelte „1“ vor die 0 gehängt. Quelle: privat

Er meint damit eine giftige und übel stinkende Schwefelblase, die sich dann über der Gemeinde ausbreitete. „Und die den überlegenen und nicht daran gewöhnten Gegner sicher außer Gefecht gesetzt hätte, während die Rositzer ja daran gewöhnt waren“, schmunzelt Moller heute über den schwarzen Humor, der den Einheimischen so eigen war. Soweit ist es aber glücklicherweise niemals gekommen. Und sonst sei das TVW, wie der Name „Chemie“ schon sagt, ein sehr spendabler Träger und Sponsor des Vereines gewesen. „Was sich leider änderte, als man Chemie Böhlen als Förderschwerpunkt im Fußball ausmachte“, so Moller.

Mit Uwe Seeler gekickt

Überregional erfolgreiche Kicker zu DDR-Zeiten sind aus der Rositzer Schule so einige hervorgegangen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit nennen Moller und Meuschke nur Rolf „Rolli“ Fritsche. Der heute 86-Jährige kickte bei den Chemikern und später beim DDR-Oberligisten ASK Vorwärts Berlin. Und ausgerechnet von diesem Armeesportklub aus flüchtete er gen Westen, um später bei Pirmasens, Hessen/ Kassel und auch beim Hamburger SV zusammen mit Fußballlegende Uwe Seeler zu spielen. Oberligaluft schnupperten unter anderem auch Reinhard Trölitzsch (Lok Leipzig/ Rot-Weiß Erfurt), Jürgen Dobmaier ( Stahl Riesa), und, und, und...

Wirtschaftlich gesundet

Zurück ins Hier und Heute. Meuschke agiert bekanntlich als Präsident, Moller als Sprecher beim geliebten SVR. In der Kreisoberliga nimmt das Team einen guten Platz im Vorderfeld ein. Dass man wieder in diesen Sphären wandelt, ist einer Zäsur im Jahr 2017 geschuldet. Damals war Rositz in einem klassischen Hoch und schaffte nach der Saison 2014/2015 als 60. Team tatsächlich den Aufstieg in die höchste Liga Thüringens, die Verbandsliga.

Highlight: Am 30. August 2011 erlebten 1500 Zuschauer das Aufeinandertreffen ihres SV Rositz mit Zweitligisten Dynamo Dresden. Vor Anpfiff tauschten der Kapitän Thomas Czajka (r.) und der heutige Trainer der Dresdner, Cristian Fiel, Erinnerungsgeschenke. Die Partie endete übrigens 0:15. Auch Erzgebirge Aue gab in Rositz schon seine Visitenkarte ab. Quelle: Mario Jahn

Der als Neuling erreichte siebente Platz ließ allen Träumen freien Lauf, die wirtschaftliche Realität war dann umso härter. Schon ein Jahr später folgte der sportliche Abstieg und sogar der freiwillige Rückzug bis auf Kreisebene. Vor allem, weil die immensen Kosten, die auch mit der Unterhaltung zweier kompletter Sportanlagen in Fichtenhainichen und Gorma plus überregionalen Ligabetrieb zusammenhängen, nicht mehr zu schultern waren. „Wir haben in der neunten Liga einen Neuanfang gewagt und befinden uns jetzt wieder auf stabilen Füßen“, kann Jörg Meuschke nicht ohne Stolz verkünden. Heute spielt der SVR in der Kreisoberliga und mischt dort vorne mit.

Von Jörg Wolf