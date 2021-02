Kind bricht in Altenburg ins Eis ein

Altenburg

Einsatz für die Retter am Samstag: Am Nachmittag erreichte die Polizei die Meldung, dass ein Kind auf dem noch zugefrorenen Ziegeleiteich in Altenburg eingebrochen war. In der Folge eilten mehrere Streifenwagen und Rettungskräfte zum Einsatzort am Stadtwald, teilt die Polizei mit.

Dort hatte derweil ein Spaziergänger die gefährliche Situation beobachtet und beherzt eingegriffen: Noch vor dem Eintreffen der ersten Retter konnte er das Kind aus dem Wasser ziehen. Der 10-jährige Junge hatte zuvor mit einem gleichaltrigen Freund die Eisfläche betreten und war schließlich eingebrochen. Er wurde mit einer leichten Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht.

Von LVZ