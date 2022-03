Meuselwitz

Über ein Jahr wurden sie im Kulturausschuss diskutiert, eine Entscheidung immer wieder vertagt oder in eine erneute Abstimmungsschleife geschickt: die Erhöhung der Elternbeiträge in den Kitas der Stadt Meuselwitz. Nun sollte bei der jüngsten Stadtratssitzung am Mittwoch endlich eine Entscheidung fallen. Wäre es nach Angela Pechmann und den Linken gegangen, wäre Beschlussvorlage SR-097/2021 wieder von der Tagesordnung gekippt. Doch ihr Antrag, sie wegen „Unkorrektheit der Unterlagen“ zu streichen, weil Schlüsselzuweisungen von 784 000 Euro seitens der Stadt nicht bei den Einnahmen aufgeführt wurden, stieß auf breite Ablehnung

Änderungsantrag auf den letzten Drücker

Dass die Gebühren erhöht werden müssen, darüber herrschte Konsens. Wie hoch konkret und welche Summe in diesem Zusammenhang als „moderat“ betrachtet werden könnte, dazu zauberten die Fraktionen UWW, SPD und NMM am Tag der Stadtratssitzung selbst einen Änderungsantrag aus dem Ärmel. Sehr zum Missfallen von Angela Pechmann und Lutz Hempel von den Bürgern für Meuselwitz, der sich überrumpelt fühlte.

Zehn Euro mehr ab 2023

Kern des Änderungsvorschlags: Die Kitabeiträge werden 2023 um 10 Euro pro Monat angehoben, statt um 15 Euro wie in der Beschlussvorlage festgehalten, und steigen in den nächsten fünf Jahren um jeweils drei Prozent zu Jahresbeginn. „Dass gäbe Stadt wie Eltern Planungssicherheit und bringt Ruhe rein“, argumentierte Klaus-Peter Liefländer (UWW). Hieße 165 Euro für einen Ganztagskrippenplatz beziehungsweise 135 Euro für einen Ganztagskitaplatz für das kommende Jahr.

Fünf Euro Verpflegungspauschale

Auch in Sachen neu einzuführender Verpflegungspauschale gab es viel Diskussionsbedarf. Dass die von der Stadt berechneten 51 Euro pro Monat, die die Vor- und Nachbereitung der Speisen für jedes Kind rein rechnerisch kosten, als Pauschale utopisch sind, stand außer Frage. Doch auch die von der Stadt angesetzten 24 Euro, die die Eltern der Kitakinder „August Fröhlich“ bereits an einen externen Caterer für diese Leistungen zahlen, erachtete die Mehrzahl der Stadträte als viel zu hoch. Mit Blick in andere Kommunen seien 5 Euro pro Kind vertretbar, da es ja durchweg Zusatzeinnahmen der Stadt wären, lautete der Änderungsvorschlag von UWG, SPD und NMM.

18 Ja-Stimmen für moderate Erhöhung

Pechmanns Einwand, vor einem Beschluss müsse über diese abweichenden Zahlen erst der Elternbeirat angehört werden, stieß auf keine Resonanz, wohl aber der Verweis von Bürgermeister Ronny Dathe (parteilos), aufgrund der Abweichungen vom bereits beschlossenen Haushalt „Mindereinnahmen“ zu generieren. „Ich wär grad fast vom Stuhl gefallen“, empörte sich Tina Rolle ob dieser Aussage. Dass sich aufgrund der Vertagung des Beschlusses zur Erhöhung der Kitagebühren noch etwas im Haushalt ändern könne, sei klar gewesen. Letztlich stimmten 18 Stadträte für den Änderungsantrag der drei Fraktionen, drei enthielten sich. Angenommen.

Begrenzte Betreuungszeiten und vier neue Erzieher

Darüber hinaus gab Ronny Dathe ein kleines Update über die aktuell machbaren Betreuungszeiten in den städtischen Kitas. Da in allen Einrichtungen einige Kinder wie Erzieher an Corona erkrankt seien, „können maximal 9,5 beziehungsweise 10 Stunden Betreuung gewährleistet werden.“ Doch er hatte auch gute Nachrichten für alle Eltern: Es werde aktuell geprüft, ob und in welcher Höhe die Familien entschädigt werden könnten für coronabedingte Schließzeiten der Einrichtungen. Zudem plant die Stadt, in diesem Jahr ihre Personaldecke um vier Erzieherinnen und Erzieher zu verstärken.

Von Maike Steuer