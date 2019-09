Altenburg/Podelwitz/Gößnitz

Die Serie reißt nicht ab: Auch in den letzten Tagen haben sich im Altenburger Land wiederEinbrecher herumgetrieben.

Einbruch in Kindergarten in Podelwitz

In der Nacht zum Dienstag stiegen unbekannte Diebe in einen Kindergarten in Podelwitz ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Einrichtung verschafft hatten, fanden sie Bargeld in geringer Höhe und verschwanden mit ihrer Beute. Die Ermittlungen der Kripo Altenburg laufen.

Schuppen einer Schule in Platanenstraße aufgebrochen

Weniger erfolgreich für die Täter verlief ein anderer Einbruch. Im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag verwandelte sich der Schuppen einer Schule in der Altenburger Platanenstraße in einen Tatort, nachdem dort unbekannte Täter die Tür eines Schuppens aufbrachen, in dem diverse Spielsachen gelagert waren. Dadurch entstand Sachschaden. Nach aktuellem Stand entfernten sich die Täter wieder, ohne etwas gestohlen zu haben.

Einbruch in Gößnitzer Bauhof

Zwischen Freitag und Sonntag verschafften sich Unbekannte zudem Zutritt zum Bauhof in der Max-Jehn-Straße in Gößnitz und verschwanden nach derzeitigen Erkenntnissen auch hier, ohne etwas entwendet zu haben.

Im Zusammenhang mit den drei Straftaten sucht die Polizeiinspektion Altenburger Land nach Zeugen. Hinweise werden telefonisch unter der Nummer 03447 4710 entgegengenommen.

