Kinderimpfen nimmt Fahrt auf – die wichtigsten Fragen und Antworten für Eltern im Altenburger Land

Voraussichtlich ab nächste Woche sollen in Thüringen auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Covid-19 geimpft werden. Die Vorbereitungen für diese Zielgruppe sind jetzt gestartet. Doch sowohl bei Eltern als auch unter Ärztinnen und Ärzten herrscht noch Unsicherheit, wie und unter welchen Umständen die Kinderimpfungen tatsächlich starten können. Altenburger Mediziner und Berufsverbände beantworten die wichtigsten Fragen.

Wo können Fünf- bis Elfjährige die Kinderimpfung bekommen?

Gespritzt wird einerseits in den Impfstellen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) – Termine sind online buchbar unter www.impfen-thueringen.de. Andererseits bei Kinderärzten. Allerdings mit Einschränkungen: Längst nicht jeder Kinderarzt macht mit, und die KVT hat zunächst nur für vier Impfstellen insgesamt 3000 Termine freigeschaltet, darunter das Impfzentrum Ostthüringen in Gera. Für die Zeit ab 27. Dezember sollen voraussichtlich Termine in weiteren Impfstellen verfügbar sein. In welchem Umfang und wann, darüber konnte KVT-Sprecherin Luisa Ihle am Donnerstag noch keine Auskunft geben. „Das hängt davon ab, wie stark die Nachfrage ist und wie viel Impfstoff verfügbar sein wird. Beides können wir nicht beeinflussen.“ Ein Faktor seien auch die personellen Kapazitäten an den jeweiligen Impfstellen.

Womit werden Kinder unter zwölf Jahre geimpft?

Genau wie die älteren Kinder erhalten sie das Vakzin von Biontech/Pfizer, allerdings nur ein Drittel der Dosis. Laut Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) ist Biontech der Impfstoff, den Kinder und Jugendliche am besten vertragen. Das RKI bescheinigt dem Vakzin zudem eine sehr hohe Wirksamkeit. An die Ärzte ausgeliefert wird es in Ampullen mit je zehn Dosen. „Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wären es Einzeldosen“, bekennt Dirk Rühling, BVKJ-Sprecher für Thüringen. „Dadurch wäre insgesamt ein flexibleres Impfen möglich und es könnte vor Ort in den Praxen spontaner auf Impfwünsche reagiert werden.“

Wird die Impfung für Kinder zwischen 5 und 11 empfohlen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung von Kindern unter zwölf Jahren zunächst nur bei Vorerkrankungen und für Kinder mit Kontakt zu Risikopatienten, teilte die Stiko gestern mit. Gesunde Fünf- bis Elfjährige sollen aber auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung auch geimpft werden können, hieß es weiter. Der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer ist von der Europäischen Arzneimittelbehörde für diese Altersgruppe zugelassen.

Dass Impfungen auch jetzt für jüngere Kinder wichtig sind, steht für den Altenburger Kinderarzt Michael Selke außer Frage: „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass es auch in dieser Altersgruppe zahlreiche Erkrankte gibt, die im Frühjahr eine Coronainfektion durchgemacht haben und noch immer mit Nachwirkungen zu kämpfen haben.“

Wie groß ist der Ansturm auf die ersten buchbaren Kinderimpfungen?

Bis Donnerstagmittag waren rund 1800 der thüringenweit 3000 Impftermine vergeben, darunter 483 im Impfzentrum Gera. Dabei wurden zugleich der Erst- und der Zweittermin vereinbart. Die Ersttermin-Angebote reichten bis 23. Dezember, Folgeimpfungen waren Mitte Januar erhältlich. Bei Kinderarzt Selke stehen bis jetzt acht Kinder auf der Warteliste – zu wenig, um direkt im Dezember loslegen zu können, „weshalb wir aktuell noch sammeln, um die Zehner-Ampulle komplett verimpfen zu können“, erklärt der Mediziner.

Haben die Kinderärzte genug Impfstoff für die Jüngsten?

Geplant ist, dass die Arztpraxen ab 13. Dezember mit dem speziell dosierten Biontech-Vakzin beliefert werden, schildert Luisa Ihle. Dann beginnt die EU-weite Auslieferung des Kinderimpfstoffes. „Bis 7. Dezember konnten die Praxen dafür Bestellungen auslösen.“ Wann genau und in welchem Umfang der Impfstoff tatsächlich eintrifft, ist noch nicht sicher. Das Vakzin ist, gemessen an der Nachfrage, knapp. Nicht nur die Kinderimpfung, auch Biontech im Allgemeinen. „Die Arztpraxen durften zuletzt nur 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen, geliefert wurden sechs bis zwölf.“

Überhaupt sei das mit der „vorausschauenden Bestellung“, wie sie von den Ärzten erwartet werde, so eine Sache, betont BVKJ-Sprecher Dirk Rühling. „Der Kinderimpfstoff ist nur einmal pro Monat bestellbar, das nächste Mal Anfang Januar, und zehn Wochen haltbar.“ Dadurch habe man einen engen Spielraum beim Verimpfen, müsse aber gleichzeitig immer schauen, dass genug Kinder pro Termin einbestellt sind, um nichts wegschütten zu müssen.

Welche Kinderärzte beteiligen sich an der Kinderimpfung?

Das entscheidet jeder Kinderarzt selbst. Die KVT will am Freitag die Praxen auffordern, sich auf einer Onlineliste der Kassenärztlichen Vereinigung eintragen zu lassen, um Eltern einen Überblick zu geben. Die Liste sei in einigen Tagen auf der Internetseite www.kv-thueringen.de unter dem Stichwort Kinderimpfung zu finden. „Diese Angebotsmeldung ist allerdings freiwillig, so dass die Liste unter Umständen nicht vollständig ist“, schränkt Sprecherin Ihle ein. Auch einige Hausarztpraxen werden sich an den Kinderimpfungen beteiligen, wie der Thüringer Hausärzteverband mitteilte. Die Rede ist von zunächst etwa 100 Praxen im gesamten Freistaat. Stichprobenartige Nachfragen der LVZ bei Kinderarztpraxen im Altenburger Land ergaben, dass manche Praxis den Aufwand scheut. Zum Teil wird noch abgewartet beziehungsweise gibt es noch keine konkreten Termine fürs Kinderimpfen. „Einfach beim eigenen Kinderarzt nachfragen oder sich online einen Termin über das Impfportal buchen“, empfiehlt Dirk Rühling. Bei Selke in Altenburg-Südost bekommen die ersten zehn Kinder am 14. Januar ihren ersten Piks.

Sollte vor der Impfung ein Antikörpertest gemacht werden?

„Nein, der macht nie Sinn“, betont Michael Selke. Der Test sei irrelevant, weil er lediglich nachweisen würde, ob das Kind mit Coronaviren in Kontakt gekommen ist, aber nicht, wie lange das her ist. „Es lässt sich durch den Test in keiner Weise abschätzen, wie stark die Antikörper aus einer womöglich unbemerkt durchgemachten Infektion noch schützen.“

Wie läuft das Impfen von älteren Kindern ab 12 Jahre?

Laut Berufsverbandssprecher Dirk Rühling sind bundesweit über die Hälfte der 12- bis 17-Jährigen geimpft, jeder Dritte davon holte sich den Piks beim Kinderarzt. „Wir würden uns mehr Nachfrage wünschen“, sagt Michael Selke in Altenburg. Gemessen an der Anzahl der Patienten in seiner Kartei sei vielleicht ein Viertel der Jugendlichen geimpft. „85 bis 100 Prozent wären mir lieber.“

