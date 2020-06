Kinderschutzbund plant neue Kita samt Elternkursen in Altenburg

Altenburg

Der Kinderschutzbund ( DKSB) hat große Pläne für Altenburg und das Altenburger Land. Nachdem der gemeinnützige Verein bereits einen Ortsverband in der Skatstadt gegründet hat, soll nächstes Jahr, spätestens 2022, der Aufbau eines Kinderhauses vor Ort beginnen. Die OVZ sprach mit der Vorstandsvorsitzenden des Ortsverbandes, Alina Gehlert. Die 43-jährige Diplom-Sozialpädagogin und gebürtige Altenburgerin leitet derzeit eine Kita in Leipzig und sieht in Altenburg Bedarf für ein zusätzliches Angebot.

Ihre Vereinsgründung in Altenburg liegt fast zwei Jahre zurück. Wie ist die Resonanz seitdem?

Am Anfang waren ja erst mal bürokratische und rechtliche Dinge zu erledigen: Verein eintragen lassen, Konto eröffnen, Internetseite erstellen. Das braucht Zeit, wenn man es ehrenamtlich nebenbei macht. Aber seit Oktober 2019 steht die Homepage mitsamt Telefon- und Mail-Kontakt. Seitdem haben sich insbesondere Familien mit ihren Themen an uns gewendet, zum Beispiel zur Unterstützung bei Problemen des Kindes in der Schule, aber auch nach Gewalterfahrungen innerhalb der Familie.

Wie können Sie helfen?

Mütter und Väter bei der Erziehung und Förderung ihrer Kinder zu unterstützen und sie im Familienalltag zu begleiten, das ist der Auftrag des gesamten Kinderschutzbundes. Wir haben dazu verschiedene Angebote, von der Elternberatung per Telefon oder E-Mail bis hin zur Vermittlung von Elternkursen des Kinderschutzbundes. Wir geben auch Informationen zu den Kinderrechten.

Alina Gehlert, Vorstandsvorsitzende im Ortsverband Altenburg des Kinderschutzbundes. Quelle: Kay Würker

Noch fehlt es dem DKSB in Altenburg an einer festen Anlaufstelle ...

Wir sind bestrebt, im Altenburger Land Kooperationen aufzubauen. Unsere Anlaufstelle bilden vorerst die Veranstaltungen vor Ort, bei denen der Kinderschutzbund Beratung und Hilfen anbietet. So möchten wir Ende des Jahres wieder an der Kinderschutzkonferenz des Landratsamtes teilnehmen. Dort kommen wir mit verschiedenen Akteuren – etwa aus Justiz, Jugendhilfe oder Medizin – ins Gespräch, beraten über die Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Landkreis. Genau das war ja das Ziel der Gründung unseres Ortsverbandes: die fachpolitische Lobbyarbeit zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Familien im Altenburger Land zu stärken.

Haben Sie den Eindruck, dass dieser Schutz im Altenburger Land noch gestärkt werden muss?

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen sollte immer höchste Priorität haben. Das gilt es, noch schärfer in den Blick zu nehmen.

Ein hoher Anspruch für einen Ortsverband, der aus sieben Gründungsmitgliedern und fünf weiteren Ehrenamtlichen besteht.

Dabei wird es nicht bleiben. Im Moment erhalten wir für unsere Arbeit Zuwendungen aus Mitteln der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Ab nächstes Jahr wollen wir im Altenburger Land als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe anerkannt werden. Dann existiert der Ortsverband drei Jahre und erfüllt die entsprechende Grundvoraussetzung. Der Antrag auf Anerkennung ist gerade in Vorbereitung. Unser Ziel ist, dass wir ab 2021, spätestens 2022, in Altenburg nicht mehr nur per Telefon oder E-Mail, sondern an einer festen Adresse zu erreichen sind.

Kontakt zum Kinderschutzbund in Altenburg Der Kinderschutzbund in Altenburg ist telefonisch unter Tel.: 0178 2952064 erreichbar, außerdem per E-Mail an info@dksb-altenburg.de. Auf diesen Wegen können Kinder und Eltern Fragen stellen. Aber auch Unterstützer oder neue Mitglieder im Ortsverband Altenburg sind willkommen.

Das heißt?

Wir möchten eine Anlauf- beziehungsweise Beratungsstelle einrichten, die direkt von Kindern, Jugendlichen und Eltern genutzt werden kann. Ein Kinderhaus Blauer Elefant in Altenburg. Dort soll es eine Ganztages-Kinderbetreuung geben, die analog zu anderen Kinderhäusern des Kinderschutzbundes zusätzliche Angebote für Kinder und Familien bietet: eine Krabbelgruppe, eine Hausgabenbetreuung für Schülerinnen und Schüler, eine Kinder-Kleider-Börse, ein Mehrgenerationenprojekt, die Elternberatung in Form von Elternkursen des Kinderschutzbundes. Und einiges mehr.

Familienfreundlichkeit im Altenburger Land: Ihre Meinung? Wie familienfreundlich ist das Altenburger Land? Eine Umfrage soll herausfinden, wo es aus Eltern- und Familiensicht schon gut läuft und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Der Fragebogen kann online ausgefüllt werden – von Teilnehmern ab 18 Jahre. Die Daten werden anonym erhoben und ausgewertet.

Ein weiterer Kindergarten für Altenburg und Umgebung? Gibt es denn ausreichend Bedarf für solch eine Investition?

Aus meiner Sicht ja. Zum einen gibt es genügend Nachfrage nach Kita-Plätzen in der Stadt, zum anderen gibt es in Altenburg keine Kindertagesstätte, die so übergreifend arbeitet wie wir beim Kinderschutzbund. Die räumliche Kopplung der verschiedenen Angebote für Kinder und Familien ist unsere Stärke.

Elternberatung bieten andere auch. Das Netzwerk Frühe Hilfen im Landkreis kennt in dieser Hinsicht mehrere Anlaufstellen.

Wir bieten die Hilfe unter einem Dach zusammen mit der Kindertagesbetreuung, darauf kommt es an. Eltern leisten eine ganze Menge und brauchen in bestimmten Situationen mal Tipps, um weiterzukommen. Es ist für sie angenehmer, dafür nicht erst in eine Beratungsstelle zu müssen, sondern das Problem gleich vor Ort in der Kita bereden zu können, gegebenenfalls im Kreise weiterer betroffener Eltern aus derselben Einrichtung. So bleiben sie im vertrauten Umfeld, in vertrauter Runde, und trauen sich auch eher mal, über eine schwierige Situation zu reden. Für Familien mit Fluchterfahrung bieten wir Elternkurse mit Dolmetscher.

Das haben Sie sich einiges vorgenommen. So schnell wird das nicht aufzubauen sein.

Nein, natürlich nicht. Wir fangen klein an, mit einer kleinen Kindergruppe. Sobald wir als freier Träger in Altenburg Anspruch auf Betriebs-, Personal- und Sachkostenzuschüsse haben, geht es los.

Und woher kommen die qualifizierten Mitarbeiter?

Wir werden in den Stellenausschreibungen für unser Konzept werben. Außerdem haben mehrere Mitglieder des Ortsverbandes die nötige Qualifikation und den Willen, nach Altenburg zu ziehen. Das wäre doch schon mal ein Anfang.

Von Kay Würker