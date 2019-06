Altenburg

Eine Premiere gab es zum Kindertag in Altenburg zu feiern: Das Vereinsfest zum Kindertag auf dem Altenburger Markt fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Die Kleinsten standen dabei im Vordergrund. Eine Hüpfburg, Bastelstände und sportliche Stationen boten Unterhaltung.

Sportvereine, Jugendcafé und Familienbeirat Hand in Hand

„Uns gefällt das Kinderfest sehr gut. Es ist abwechslungsreich und bietet für Kinder jeden Alters etwas“, sagte Klaudia Möckel. Ihre Tochter Karlene bastelte am Stand des Fördervereins Stadtbibliothek Altenburg einen Leserucksack. „Viele Besucher waren heute unterwegs. Unser Angebot wurde gut angenommen“, freute sich Sylvia Kluge, Vorsitzende des Fördervereins. Das Fest bot für Vereine aus Altenburg die Möglichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Neben Sportvereinen wie dem Volleyballcub Altenburg, dem SV Lok Altenburg oder dem SV Aufbau Altenburg, waren auch das Jugendcafé, die Arbeiterwohlfahrt oder der Familienbeirat Altenburg vertreten. „Wir möchten Kontakte knüpfen, damit Familien wissen, dass wir ihr Ansprechpartner sind“, erklärte Claudia Leipold, Vorsitzende des Familienbeirates.

Für die musikalische Umrahmung des Festes sorgte das Blasorchester Altenburg, an dessen Stand die Kinder selbst Musikinstrumente spielen konnten. Im Zelt des Deutschen Roten Kreuz lernten die Besucher wichtige Erste-Hilfe-Regeln und bekamen einen Einblick in die Arbeit des Katastrophenschutzes.

Oberbürgermeister André Neumann zog ein positives Fazit: „Das Fest war ein erster Versuch und ich freue mich, dass es so gut angenommen wurde. Das ist Stadtleben, wie ich es mir vorstelle.“ Er selbst trat im Tauziehen gegen einen Sportler des SV Lok Altenburg an.

Bastelspaß und Porträts am Großen Teich

Auch an der Promenade des Großen Teiches drehte sich alles um Kinder. Es gab Eis, Zuckerwatte und bunte Luftballons. Familie van Elkan organisierte zusammen mit der Teichterrasse und dem Inselzoo bereits zum zweiten Mal ein Kindertagsfest. Die Neuheit in diesem Jahr war Maler Harald Nickoleit, der die Besucher porträtierte. „Ich komme aus Dresden und bin zum ersten Mal in Altenburg“, erzählte er. Wer selbst handwerklich aktiv werden wollte, konnte kleine Feen filzen oder die Armbrust anlegen. „Wir sind sehr zufrieden, dass so viele Besucher gekommen sind“, sagte Veranstalterin Sabrina van Elkan. „Im nächsten Jahr planen wir wieder ein Kinderfest.“

Von Lisa Gerth