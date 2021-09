Gera/Meuselwitz

In der Verhandlung über den sexuellen Missbrauch einer Zwölfjährigen aus einem Meuselwitzer Ortsteil durch deren Stiefvater in zwei Fällen hat das Landgericht Gera nunmehr über einen Befangenheitsantrag gegen Mitglieder der 9. Strafkammer entschieden. Der Antrag wurde als unzulässig verworfen, erklärte ein Sprecher des Landgericht gegenüber der LVZ auf Anfrage. Der dabei angewendete Paragraf der Strafprozessordnung beinhaltet, dass das Gericht die Ablehnung eines Richters als unzulässig verwirft, wenn ein Grund zur Ablehnung oder ein Mittel zur Glaubhaftmachung nicht oder nicht innerhalb einer bestimmten Frist angegeben wurde.

Über den Befangenheitsantrag hatten drei Richter am Landgericht entschieden, die nicht an den betreffenden Verfahren beteiligt sind. Die Angeklagten können gegen den Beschluss noch sofortige Beschwerde beim Thüringer Oberlandesgericht einlegen. Dies hindere jedoch nicht die Durchführung des Termins am heutigen Donnerstag, der in der bisherigen Besetzung fortgesetzt werde, hieß es.

Verteidigung besteht auf Opfer-Anhörung

Grund für den Befangenheitsantrag war ein rechtlicher Hinweis des Gerichts, der schriftlich vor Beginn der Hauptverhandlung erteilt worden war. Der Hinweis bezog sich im Wesentlichen auf die theoretische Möglichkeit einer Nachtragsanklage, also die Erweiterung des Verfahrens auf weitere Taten, sofern es zur Vernehmung des Tatopfers kommen sollte.

Den Befangenheitsantrag hatten die Altenburger Rechtsanwälte Carsten Löffler und Thomas Teige (r.) noch vor Prozessbeginn gestellt. Quelle: Jens Rosenkranz

In der Tat hatte die Verteidigung des Angeklagten im weiteren Verlauf der Verhandlung auf die Vernehmung des mutmaßlichen Opfers, einer Zwölfjährigen, bestanden. Die Rechtsanwälte ließen sich auch nicht von den nochmals mündlich vorgetragenen Hinweisen des Staatsanwalts beeindrucken, wonach ein Geständnis zur Strafmilderung führen würde und dass bei einer Anhörung der Minderjährigen die Anklage erweitert werden könnte, falls noch mehr Vorwürfe bekannt würden.

Kommt es nun zur Nachtragsklage?

Eine solche Erweiterung des Verfahrens auf andere Taten liegt nun im Bereich des Möglichen. Allerdings entscheidet über eine solche Nachtragsanklage grundsätzlich die Staatsanwaltschaft. Dies erfolge nach freiem Ermessen, sagte der Sprecher des Landgerichts. Bis Mittwoch seien solche Schritte aber noch nicht erfolgt. Es bleibe jedoch der weitere Verfahrensgang abzuwarten.

Weiter verhandelt wird am heutigen Donnerstag. An diesem Tag werden einige Zeugen erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt werden. Bereits am ersten Verhandlungstag in der vergangenen Woche wurden nicht öffentlich das vermeintliche Opfer und dessen Mutter gehört. Ob sie den Angeklagten, mit dem sie bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe zusammenlebte, be- oder entlastet hat, ist im Moment unklar. Das Landgericht teilte auf OVZ-Anfrage mit, dass es ihm von Gesetzes wegen verwehrt sei, irgendwelche Aussageinhalte der in nicht öffentlicher Verhandlung vernommenen Zeugen offenzulegen. Dies könne erst im Rahmen der mündlichen Urteilsbegründung erfolgen.

Auch Plädoyers erfolgen nicht öffentlich

Das Gericht kündigte des Weiteren an, dass auch bei den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Öffentlichkeit in jedem Fall ausgeschlossen werden, weil auch Zeugen in nicht öffentlicher Verhandlung vernommen wurden.

Der Angeklagte ließ über seine Anwälte die Vorwürfe bestreiten, die sich im Oktober und November 2020 zugetragen haben sollen. Was er nicht begangen habe, könne er auch nicht zugeben, hieß es.

Von Jens Rosenkranz