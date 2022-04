Meuselwitz

Dass in Meuselwitz so manches Gebäude schon bessere Zeiten erlebt hat, ist offensichtlich. 2022 sind deshalb gleich mehrere „kosmetische“ Projekte geplant, für die die Stadtverwaltung über eine halbe Million Euro Fördermittel im Meuselwitzer Haushalt 2022 eingeplant hat. Die Stadt baut und saniert hier allerdings nicht selbst, sondern lässt die Gelder mit Befürwortung des Stadtrates an die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) fließen. Das Unternehmen kümmert sich um alles Weitere. Wo genau dieses Jahr gebaut wird, schilderte SWG-Geschäftsführer Fred Reichel im OVZ-Gespräch.

Der alte Kinosaal ist weg, aber die Gebäudefront am Baderdamm bleibt erhalten. Quelle: Mario Jahn

Altes Kino in Meuselwitz:

Nachdem der Kinosaal-Anbau am Baderdamm 9 bereits Ende 2020 weichen musste, darf das übrige Gebäude bleiben und wird für 150 000 Euro gesichert. Ziel sei es, die Baumaßnahmen von SWG-Seite abzuschließen, so Fred Reichel. „Wir möchten die Innenstadt attraktiver für potenzielle Käufer machen.“

Der Lack ist ab, aber die Holzschäden im Inneren sind bald Geschichte im alten Ratskeller in Zipsendorf. Quelle: Mario Jahn

Alter Ratskeller in Zipsendorf:

Eine bewegte Geschichte hat auch der alte Ratskeller in der Mittelstraße 33 zu bieten. Nachdem dessen Dach bereits erneuert wurde, fließen nun 120 000 Euro im zweiten Bauabschnitt in den Innenbereich. „Im Rahmen der Gebäudesicherung werden Holzschäden beseitigt“, erklärt Reichel. Genau wie beim Kino ist die Zukunft ungewiss, ein neues Nutzungskonzept zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Lange hat’s gedauert, jetzt wird sie endlich saniert: Die Bauhausfassade in der Mittelstraße 34 in Zipsendorf Quelle: Mario Jahn

Bauhaus in Zipsendorf:

Was lange währt, wird endlich hübsch, zumindest wenn es um Meuselwitz’ einzige Bauhausfassade im Ortsteil Zipsendorf geht. Nachdem deren Sanierung in der Mittelstraße 34 mehrfach ins nächste Jahr geschoben wurde, stehen nun 22 500 Euro Städtebauförderung plus 30 000 Euro aus dem Denkmalschutztopf zur Verfügung, um ihr zu neuem Glanz zu verhelfen.

Bürgergarten:

Neben ansehnlichen Gebäuden trägt auch mehr Grün zur Lebensqualität bei. Entsprechend plant die SWG gleich mehrere so genannte Wohnumfeldaufwertungen, darunter jene geplanten und begrünten Sitzgelegenheiten, mit denen die Hinterhöfe in der Poderschauer Gasse aufgewertet und im Laufe des Jahres für 50 600 Euro zu einem Bürgergarten gestaltet werden sollen.

Weitere Planungen:

Darüber hinaus könnten sich einige weitere Baustellen im Stadtgebiet ergeben, die mit Blick auf die notwendigen Mittel aber aktuell bei der SWG noch unter „Vorhaben, die wir vorhaben“ laufen und zum Teil bereits die Jahre 2023 und 2024 betreffen. So sollen die Ecke Friedrich-Naumann-Straße/Baderdamm 2023 begrünt und mit Bäumen verschönert werden, wofür 20 500 Euro eingerechnet werden. 161 000 Euro sollen in den Rückbau samt Neugestaltung des Gebäudes Mühlgasse 7 fließen, weitere 95 000 Euro – sofern möglich – in Sicherungsmaßnahmen in der Kurt-Kresse-Straße 11. Und im Seckendorff Park/Ecke Puschkinstraße würde Fred Reichel nur all zu gern 38 500 Euro nutzen, um die alte Trafostation aufzuhübschen. „Die ist wirklich nicht schön und soll schon eine ganze Weile saniert werden“, merkt er an.

Dass manche Bauvorhaben aus Perspektive der Bürger gefühlt ewig brauchen, bis sie fertiggestellt sind, habe viele Gründe, erklärt der SWG-Chef. „Fördermittel zu verwenden, ist immer mit sehr viel Aufwand und langwieriger Planung verbunden, die Anträge fußen deshalb immer auf Preisen aus der Vergangenheit." Speziell in diesem Jahr sei die Lage besonders schwierig, weil Baumaterial seit dem Herbst 2021 exorbitant teurer geworden ist und Handwerker sehr gefragt seien. „Aber wir ziehen mit der Stadtverwaltung an einem Strang und freuen uns, einige Projekte 2022 zu Ende bringen zu können."

Von Maike Steuer