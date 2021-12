Altenburg/Erfurt

Neue Aufgabe für Kristin Jahn: Die Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) wird neue Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Das teilte die EKM am Wochenende mit. In einer digitalen Sondersitzung des Kirchentagspräsidiums wurde die 45-Jährige am Sonnabend zur Nachfolgerin von Julia Helmke bestimmt. Helmke hatte ihre Amtszeit nicht verlängert und war bereits zum 1. Oktober zur Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers zurückgekehrt.

Jahn wird das Amt am 1. März 2022 antreten. In ihrem Kirchenkreis ist sie noch bis zum 15. Januar im Dienst, die Verabschiedung soll am 6. Februar um 10 Uhr in der Brüderkirche in Altenburg sein, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Kristin Jahn widmet sich dem Kirchentag

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und will Dank sagen für all das Vertrauen, das mir im Kirchenkreis entgegengebracht wurde. Es war für mich eine großartige Zeit im Ringen um eine Kirche, die erkennbar ist und bleibt“, sagt Kristin Jahn. Sie blicke begeistert auf die kommenden Aufgaben: „Kirchentag – das ist für mich eine andere Form von Kirche abseits ihrer institutionellen Gestalt. Es ist der Ort, wo wir gemeinsam nach Antworten suchen auf die brennenden Fragen unserer Zeit. Vom Kirchentag gehen deshalb wichtige Signale für Politik und Gesellschaft aus“, so Jahn. Sie möchte den Kirchentag als junges und weltoffenes Netzwerktreffen und Debattencamp aufbauen, „aus dem heraus Impulse für die Gesellschaft und für das Bekenntnis des einzelnen Christen erwachsen“.

Als Generalsekretärin übernimmt die promovierte Literaturwissenschaftlerin und Theologin die Führung im sogenannten Kollegium, dem sechsköpfigen hauptamtlichen Vorstand des Kirchentages, und die Verantwortung für die Mitarbeitenden an den Standorten Fulda und Nürnberg – dem Durchführungsort des nächsten Kirchentages im Jahr 2023. Jahn wird laut EKM die strategische Weiterentwicklung und inhaltliche Ausrichtung der Kirchentage sowie die Begleitung der ehrenamtlichen Leitungsgremien voranbringen.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet. Er findet in der Regel alle zwei Jahre statt.

Seit Oktober 2017 im Amt

Kristin Jahn, geboren am 27. September 1976 in Schmölln, studierte Literaturwissenschaft und evangelische Theologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ihr Vikariat und den Entsendungsdienst hat sie in Vachdorf/Meiningen und Wittenberg von 2007 bis 2013 absolviert. Im Anschluss wurde sie Pfarrerin der Stadtkirchengemeinde Wittenberg und Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenkreises Wittenberg. Seit Oktober 2017 ist sie Superintendentin im Kirchenkreis Altenburger Land. Die Predigerin gehört zu den Autorinnen und Autoren der OVZ-Rubriken „Gedanken zum Wochenende“ und „Andacht zum Mittwoch“, ist Teil des Radio-Andachtsteams der EKM und gestaltet Radiogottesdienste für MDR und Deutschlandfunk. Sie predigte 2019 im Abschlussgottesdienst des Kirchentages in Dortmund.

Von LVZ