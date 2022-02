Altenburg

Selten finden sich in der Altenburger Brüderkirche so viele Amtsträger ein wie an diesem Sonntag. Versammelt zu einem Gottesdienst, der eine Zäsur markiert. Es gilt, die Superintendentin Kristin Jahn zu verabschieden. Sie beendet ihre Dienstzeit im Altenburger Land nach etwas mehr als vier Jahren.

Neben zahlreichen Pfarrerinnen und Pfarrern und Ehrenamtlichen des Kirchenkreises sind auch andere Thüringer Superintendenten nach Altenburg gekommen, ebenso Regionalbischöfin Friederike Spengler. Und Anja Siegesmund vom Präsidiumsvorstand des Deutschen Evangelischen Kirchentages (DEKT). Das hat seinen Grund, schließlich ist es dieses alle zwei Jahre stattfindende Dialog- und Kulturevent der evangelischen Christen, dem sich Kristin Jahn nun widmen wird. Zum 1. März ist sie die neue Generalsekretärin des DEKT.

Zur Verabschiedung der Superintendentin Kristin Jahn waren alle verfügbaren Plätze in der Altenburger Brüderkirche belegt. Quelle: Mario Jahn

Die scheidende Superintendentin verbindet den Abschied mit einer Erinnerung: Vor fast fünf Jahren habe sie sich der Kreissynode vorgestellt und dabei gewarnt: „Nehmt mich lieber nicht, wenn euch das zu viel frischer Wind ist.“ Ihre Aufgabe habe sie vor allem darin gesehen, dem dahindümpelnden Schiff Kirche etwas mehr Fahrt zu verleihen. Es sei ihr darum gegangen, dem Schrumpfen der Gemeinden vorzubeugen und Hass und Hetze entgegenzustehen. „Dafür habe ich in der Öffentlichkeit durchaus Dresche bezogen“, sagt die 45-Jährige. Aber: „Ich wusste jeden Tag, warum ich aufstehe.“ Damit bedankt sie sich bei ihrem Team und dem Kirchenkreis.

Anerkennende Worte

Dank erfährt auch sie an diesem Sonntagvormittag. In Worte gefasst von Landrat Uwe Melzer und Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (beide CDU), vom Vorstand der Evangelischen Lukasstiftung, Frank Böhning, vom Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates, Karlheinz Kühn und von der Leiterin des Christlichen Spalatin-Gymnasiums, Birgit Kriesche, die sie mit sehr persönlichen Worten gleich zur Eröffnung der neuen Schulmensa am 20. Mai einlädt.

Franziska und Reinhard Haucke fanden Worte und Musik für die Verabschiedung. Quelle: Mario Jahn

Sie alle würdigen Jahns Engagement für die Ökumene, die Andachtshefte und nicht zuletzt die Digitalisierung. Seit Pandemiebeginn spielen Livestreams, Internetvideos und Fernsehübertragungen eine bedeutende Rolle im Gemeindeleben. Übereinstimmend bekunden die Rednerinnen und Redner dieses Gottesdienstes: Kristin Jahn hat Altenburg gut getan.

Musikalischer Abschied

Umrahmt werden die Worte von musikalischen Abschiedsgrüßen – intoniert von der Altenburger Kantorei, dem Altenburger Posaunenchor und dem Jugendchor des Spalatin-Gymnasiums sowie Maria Kalder an der Orgel – unter der Leitung von Kantor Johann Friedrich Röpke. Entsprechend voll ist es in der Brüderkirche bis hinauf auf die Emporen, so dass letztlich nur angemeldete Besucher vor Ort dabei sein können, um die Abstandsgebote einzuhalten. Für die scheidende Superintendentin sind es sehr emotionale Momente – mehr als einmal greift sie zum Taschentuch.

Regionalbischöfin Friederike Spengler (r.) entbindet Kristin Jahn vom Dienst der Superintendentin. Quelle: Mario Jahn

Das Ende ihrer Dienstzeit vollzieht sich in förmlichen, geistlichen und symbolischen Gesten. Das Kreuz der Superintendentin, das sie um den Hals trägt, gibt Kristin Jahn an die Regionalbischöfin zurück. Nacheinander verabschieden sie der Präses der Kreissynode, Mirko Weisser, seine Stellvertreterin Grit Weidner, Pfarrer Dietmar Wiegand und Pfarrerin Ulrike Schulter mit jeweils einem persönlichen Segensspruch, ehe ihr die Regionalbischöfin für einen Segen die Hand aufs Haupt legt.

Der Präses der Kreissynode, Mirko Weisser, seine Stellvertreterin Grit Weidner sowie Pfarrer Dietmar Wiegand, Pfarrerin Ulrike Schulter und Regionalbischöfin Friederike Spengler segnen die scheidende Superintendentin. Quelle: Christiane Leißner

Der Staffelstab, den Kristin Jahn an ihren ersten Stellvertreter weitergibt, besteht aus Wunderkerzen, eine für jeden Monat im Jahr. Stellvertreter Dietmar Wiegand, zugleich Pfarrer in Schmölln, hat nun ein Doppelamt inne, bei dem er von der Meuselwitz-Luckaer Pfarrerin Ulrike Schulter unterstützt wird.

Nicht unwahrscheinlich, dass Kristin Jahn, die gebürtige Schmöllnerin, eines Tages dienstlich ins Altenburger Land zurückkehrt. Oberkirchenrat Michael Lehmann betont: „Sie bleibt unsere Pfarrerin, wir beurlauben sie nur.“ Immerhin: Auch Jahns Vorgängerin im Amt der Generalsekretärin des DEKT, Julia Helmke, ist nach einem mehrjährigen Exkurs zum Kirchentagsverein in die hannoversche Landeskirche zurückgekehrt.

