Kita-Ausbau im Altenburger Land wird gefördert – Pusteblume bekommt teuren Neubau

Altenburg

Neues an der Kita-Front: Nachdem der Jugendhilfeausschuss im September in seinem jährlichen Kitabedarfsplan einen zusätzlichen Bedarf von 75 Plätze für die Stadt Altenburg ausgeschrieben hatte, folgen nun Taten. Neben dem Ausbau der Kita Bärenstark am Klinikum sowie dem Bau einer neuen Kita im Westen der Stadt plant nun auch die Lebenshilfe Altenburg einen umfangreichen Neubau ihrer Kita Pusteblume, der 35 zusätzliche Plätze schaffen soll.

Förderung für fünf Kitas im Landkreis

Vom Bau eines neuen Gebäudes für die Pusteblume war erstmals 2017 die Rede, nun hat das Vorhaben konkrete Züge angenommen: Bei der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses wurde beschlossen, welche Kitas des Landkreises durch die rund 896 000 Euro des Bundes-Investitionsprogrammes Kinderbetreuungsfinanzierung sowie 96 000 Euro des Landes Thüringen gefördert werden sollen. Neben der Kita Märchenwald in Meuselwitz, der Kita Kunterbunt in Jonaswalde, der Kita Maxl in Thonhausen und der Kita Altkirchen gehört auch das Bauprojekt der Kita Pusteblume dazu.

Anzeige

Künftig insgesamt 100 Plätze

Hinter dem vage als „Errichtung der Bodenplatte/Fundamentierung für Neubau - Schaffung von 35 zusätzlichen Plätzen“ bezeichnete Bauvorhaben verbirgt sich ein weitaus größeres Projekt: Die Lebenshilfe Altenburg plant für die nächsten Jahre den Bau einer komplett neuen Kita an der Franz-Mehring-Straße, die das aktuelle Gebäude an der Heinrich-Zille-Straße ersetzen soll. Laut Vereinsvorstand René Lippold wäre eine Sanierung des bisherigen Kita-Standortes zu kostenintensiv und aufwendig gewesen, außerdem hätten währenddessen alle 65 Kinder daheim bleiben müssen.

Stattdessen soll nun also eine ganz neue Kita mit insgesamt 100 Plätzen entstehen. Erstmals soll es zudem einen Krippenbereich mit 20 Plätzen für Kinder von null bis zwei und 20 Plätzen für Kinder von zwei bis drei Jahren geben, darüber hinaus gibt es 60 Plätze für Kinder ab drei Jahren. Auch der integrative Bereich soll erweitert werden: Statt für zwölf soll es zukünftig 15 teilstationäre Plätze für Kinder mit Behinderungen geben, außerdem soll die neue Kita komplett barrierefrei sein.

Die alte Villa ist zu verwinkelt

„Unsere Villa hat besonderen Charme, ist jedoch bereits in die Jahre gekommen. Die Räume sind klein, die Gänge verwinkelt und verschachtelt“, erklärt Kita-Leiterin Romy Heinke. „Beim neuen Konzept wollten wir vor allem helle, große Räume mit vielen direkten Zugängen in den Außenbereich.“ Besonders mit Blick auf die aktuellen Hygienebedingungen seien größere Räume unverzichtbar. Es soll eine Kinderküche, Spiel- und Schlafzimmer und Therapieräume für die Kinder geben, außerdem biete das schon 2017 erworbene Grundstück viel Platz zum Spielen und einen eigenen „Kindergarten-Garten“.

Vorerst nur Förderung für Fundament

Für das Frühjahr 2022 ist nun erst mal der Bau eines Fundaments am neuen Standort geplant, die Kosten von 367 155 Euro werden zu 90 Prozent vom Bund gefördert. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil der Kosten für das gesamte Gebäude: „Der Neubau soll insgesamt etwa 3,5 Millionen Euro kosten“, erklärt René Lippold. „Planmäßig soll die Kita dann Ende 2023 fertig sein.“

Beschlossene Sache ist die Förderung jedoch noch nicht. Nach dem Beschluss der empfohlenen Projekte sollen diese nun an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport weitergereicht werden, das die jeweiligen Träger dann zur offiziellen Antragstellung auffordern wird. Außerdem wird bisher nur das Fundament gefördert, die restlichen Baukosten müsste die Lebenshilfe nach aktuellem Stand anders auftreiben. „Wir suchen und bewerben uns für Fördermöglichkeiten, wo wir können“, erklärt Lippold. „Zur Not müssten wir den Bau mit eigenen Mitteln finanzieren. Gebaut wird die Kita aber auf jeden Fall.“

Von Robin Knies