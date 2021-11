Schmölln

Zwei Stunden sind angesetzt für den öffentlichen Teil der Stadtratssitzung. Die Themen in Schmölln sorgten aber bereits vorab für Diskussionen in der Knopfstadt. Allem voran: Die geplante Erhöhung der Elternbeiträge in den kommunalen Kitas und die steigenden Wasserpreise. Es geht ums Geld, denn auch die zweite Beratung zum kommenden Haushalt 2022 gehört zum Stadtrat. Mitarbeiter der Stadt und die Vertreter im Rat wurden angehalten, Vorschläge zu möglichen Kosteneinsparungen im Haushalt einzureichen.

Neue Parkzonen, um den Haushalt zu sanieren?

Inwiefern die bisher eingereichten Beispiele, wie Einführung von Parkzonen, gestrichene Sanierungspläne für diverse Einrichtungen oder auch Innovationen wie eine Kita-App, dazu beitragen können, wird sich zeigen – erst im Dezember ist der Haushaltsbeschluss dann tatsächlich Thema. Derzeit noch als Defizit berechnet: knapp 1,6 Millionen Euro. Darüber hinaus geht es Donnerstag dann auch um die Aufhebung bestimmter Haushaltssperren, beispielsweise im Personalbereich.

Redebedarf wird es, sollte sich nicht noch vorab positiv verständigt werden, aufgrund der bereits genannten Erhöhung der Elternbeiträge geben. Bereits im Sozialausschuss kam es bezüglich der Kita-Beiträge zu Widerstand seitens einiger Stadträte und der betroffenen Eltern. Donnerstag soll entschieden werden, in welchem Umfang die Erhöhung eintritt. Vor dem öffentlichen Teil der Stadtratssitzung wird sich daher auch der Sozialausschuss noch einmal treffen, nicht-öffentlich allerdings, um die Beschlussvorlage zu finalisieren.

Wird es eine neue Kita in Schmölln geben?

Kein ganz irrelevantes Thema im ähnlichen Bereich ist außerdem die Entscheidung für einen möglichen Kita-Neubau innerhalb der Kernstadt in der Friedrich-Naumann-Straße. Ob und wann es diesen Neubau geben wird, ist aber noch nicht festgelegt. Sollte einer erforderlich sein, stehe der Ort, je nach Stimmverteilung am Donnerstag, bereits fest.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beginn des öffentlichen Teiles der Sitzung ist um 18.30 Uhr im Bürgersaal in Nöbdenitz. Wer dabei sein möchte, braucht eine qualifizierte Maske, beispielsweise FFP2.

Von Vanessa Gregor