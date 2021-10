Kita-Kosten in Schmölln ziehen an

Schmölln

Es gab hier und da klaffende Lücken in den Fraktionsreihen des Schmöllner Stadtrates, der am Donnerstag in Nöbdenitz tagte. Manch Stadtratsmitglied fehlte, die Beschlussfähigkeit war, nach einem bestätigenden Blick der Vorsitzenden Gundula Werner auf die Zahl der Anwesenden und Humor – „Ein paar sind wohl vom Winde verweht worden.“ – jedoch gegeben.

Schmöllner Haushaltsberatungen starten

Auf der Tagesordnung stand unter anderem eine erste Vorstellung und Beratung des Haushaltentwurfes für das Jahr 2022. Schmöllns Kämmerer Martin Sittauer machte deutlich, das im Verwaltungshaushalt wie auch im Vermögenshaushalt die Einnahmen von den geplanten Ausgaben überstiegen werden. Im Verwaltungshaushalt beläuft sich die Summe auf fast 1,6 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt kann ebenfalls bisher kein Ausgleich erreicht werden – dort besteht eine Lücke von rund 3 Millionen Euro. Hier wird allerdings noch mit Fördermitteln und Krediten gerechnet. Endgültig stehen und verabschiedet werden soll der Haushalt der Stadt im Dezember.

Um Finanzen ging es auch in den Informationen des Bürgermeisters. Sven Schrade (SPD) kündigte die Erhöhung der Kita-Beiträge an, die in der nächsten Sitzung beschlossen werden sollen. Dass diese Entscheidung nicht unbedingt positiv aufgenommen werden würde, fand er verständlich. „Muss das denn sein, fragt sich sicher der ein oder andere“, sprach er das Thema selber an und erklärte: „Es wird ungern von der Stadt angefasst.“ Allerdings habe man seit 2012 die Beiträge nicht mehr erhöht, so Schrade weiter. „Diese Stabilität wurde immer als ein Wert behandelt“, erklärte e. Die Entscheidung für eine Erhöhung sei immer weiter hinaus geschoben worden.

Kita-Beiträge in Schmölln steigen gestaffelt

Derzeit sind die Beiträge nach Alter gestaffelt. Für die Kleinsten sind monatlich 155 Euro, im Jahr danach 125 Euro und ab dem dritten Lebensjahr bis zum Ende der Kita-Zeit 105 Euro zu zahlen. Mit der neuen Berechnung gibt es einen Pauschalbeitrag: Dann liegen die Kosten für alle Kinder bei 150 Euro. Die Erhöhung ist jedoch gestaffelt. 2022 sind es dann 170 Euro. Schrade betonte jedoch, dass sich bei den Ermäßigungen für Geschwister etwas ändern wird.

Hier sollen künftig alle Kinder bis 18 Jahre eingerechnet werden, sofern sie noch Kindergeld erhalten. Angerechnet werden muss bei den steigenden Beiträgen eine zusätzliche Verpflegungspauschale. Diese liegt bei rund 22 Euro. Die Informationen für die Eltern sollen spätestens Anfang kommender Woche folgen. Am 16. November sollen im öffentlichen Teil des Sozialausschusses außerdem detailliere Informationen gegeben werden.

Endgültig beschließen muss die Erhöhung der Stadtrat. Das soll bei der nächsten Sitzung Ende November geschehen.

Von Vanessa Gregor