Kita Rosengarten in Dobitschen wird „Bewegungsfreundlicher Kindergarten“

„Die Pandemie hatte uns etwas ausgebremst. Aber jetzt freuen wir uns umso mehr“, sagt Manuela Sörgel. Sie ist Leiterin der Kita Rosengarten in Dobitschen. Die Kindertagesstätte ist bald stolze Besitzerin des Qualitätssiegels „Bewegungsfreundlicher Kindergarten“, verliehen vom Landessportbund (LSB) und der Unfallkasse Thüringen. „Das Siegel dient wirklich unserer Profilschärfung und wir haben lange daraufhin gearbeitet.“ Zwei Voraussetzungen braucht es, damit der Landessportbund das Siegel vergibt: zum einen einen Kooperationsvertrag mit einem Sportverein, der einen Bezug zum Kindergarten hat, und zum anderen eine Erzieherin oder einen Erzieher in der Kita, die oder der eine Trainerlizenz hat und gleichzeitig Mitglied eines Sportvereins ist.

Zusammenarbeit mit der Regelschule Dobitschen

„Schon seit mehr als zehn Jahren haben wir einen Kooperationsvertrag mit der Regelschule in Dobitschen“, erzählt Sörgel. „Darin ist verankert, dass wir gemeinsam Sport machen, mit monatlichen Angeboten oder Sportfesten.“ Die achten Klassen der Schule sind dort regelmäßig involviert, können sich im Umgang mit den Kindergartenkindern ausprobieren. „Und dann haben wir eine neue Kollegin bekommen: Lisa-Marie Wolter. Sie hat die Trainerlizenz vom Landessportbund und ist gleichzeitig in der Kinder- und Jugendarbeit des SV Starkenberg aktiv, in der Sektion Reitsport. Und mit diesem letzten Stückchen konnten wir uns auf den Weg zur Zertifizierung machen.“

Nachwuchsfußballerinnen für SV Starkenberg

Als sich im Sommer die Pandemielage etwas besserte, ging Manuela Sörgel auf den SV Starkenberg und den SV Osterland Lumpzig zu, mit denen die Kita nun zusammenarbeitet. „Ein wichtiges Ziel von uns war es schon immer, uns zu vernetzen. Und den Kindern und Familien im ländlichen Raum Angebote vor Ort machen zu können.“ In der Turnhalle im Erdgeschoss der Kita können die Kinder trainieren, zusammen mit den Vereinen. Der SV Starkenberg zieht sich so auch schon die ein oder andere Nachwuchsfußballerin heran. „Da sind ganz viele Mädels beim Training dabei. Und ich habe gesehen: Die Kinder sind konditionell richtig fit.“

Auch das Balancieren auf dem Schwebebalken gehört mit zum Bewegungsprogramm der Kita-Kinder. Quelle: Mario Jahn

„Wir haben eigene Strategien entwickelt“

Lisa-Marie Wolter macht außerdem mindestens einmal pro Woche gezielte Bewegungsangebote in der Kita, eine andere Erzieherin übt wöchentlich Choreografien ein und tanzt mit den Kindern ab vier Jahren. „Neben der Sporthalle nutzen wir auch den Sportplatz Lumpzig“, erzählt Leiterin Manuela Sörgel. „In der Corona-Zeit, als die Sporthalle tabu war, haben wir erst gemerkt, was alles geht und mussten kreativ werden. Natürlich waren wir auch viel spazieren, machen das immer noch.“ Sörgel ist überzeugt, dass sie auch in den kontaktärmeren Monaten einen guten, bewegten Ausgleich bieten konnten. „Wir sind gut durch dieses Corona-Jahr gekommen, haben eigene Strategien und Ideen entwickelt. Und das bleibt uns.“

Ziel: Vermeidung von Unfällen

Auf fünf Jahre wird das Qualitätssiegel vergeben, danach besteht die Möglichkeit auf eine Erweiterung. 200 Euro gibt es als Belohnung für jeden Kindergarten, und auch die kooperierenden Sportvereine erhalten 200 Euro vom Landessportbund als Vereinsförderung. Die Unfallkasse Thüringen (UKT) fördert dieses Projekt, um auf lange Sicht gesehen Unfälle zu vermeiden. Mit dem Qualitätssiegel wollen LSB und UKT für Kindergärten einen Anreiz schaffen, ganz bewusst die Förderung von Bewegung in ihr Programm aufzunehmen.

Diese Kitas im Altenburger Land sind „bewegungsfreundlich“ Kneipp (Meuselwitz) Burattino (Gößnitz) Am Schlosspark (Altenburg) Bärenstark (Altenburg) Brummkreisel (Altenburg) Am Finkenweg (Schmölln)

