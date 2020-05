Erfurt/Altenburg

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat am Mittwoch die Thüringer Verordnung zur Freigabe bislang beschränkter Bereiche und zur Fortentwicklung der Maßnahmen zur Corona-Eindämmung erlassen. Diese sieht unter anderem folgende Regelungen vor:

Ab dem 15. Mai können Gaststätten im Sinne des Thüringer Gaststättengesetzes für den Publikumsverkehr öffnen und sind Übernachtungsangebote von Beherbergungen zu touristischen Zwecken zulässig.

Ab dem 1. Juni können öffnen:

1. Fitnessstudios,

2. Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder, Badeseen, Thermen und Gradierwerke, soweit jeweils unter freiem Himmel,

3. Vereine, Sport- und Freizeiteinrichtungen und -angebote in geschlossenen Räumen.

Abweichend von Nr. 3 ist der organisierte Sportbetrieb im Breiten-, Gesundheits-, Reha- sowie Leistungssport einschließlich der Spezialschulen für den Sport auf und in allen nicht öffentlichen und öffentlichen Sport- und Freizeitanlagen unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und Schutzvorschriften und unter Beachtung des Konzeptes des für Sportpolitik zuständigen Ministeriums möglich;

Davon umfasst sind auch Abschluss- und Eignungsprüfungen, Lehrgänge für die Aus- und Fortbildung, Arbeitseinsätze auf oder in Sportanlagen sowie Vereins- oder Verbandsversammlungen. Unterstützung bei der Umsetzung erfolgt durch den Landessportbund Thüringen e.V., die jeweiligen Landesfachverbände sowie den Olympiastützpunkt Thüringen.

Für den Publikumsverkehr geschlossen zu halten sind unter anderem die folgenden Einrichtungen und Angebote unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder den Eigentumsverhältnissen:

1. Konzerthäuser, Orchester- und Theateraufführungen und Kinos, soweit in geschlossenen Räumen,

2. Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder, soweit in geschlossenen Räumen,

3. Saunen und Thermen, soweit in geschlossenen Räumen,

4. Tanzlustbarkeiten und Diskotheken,

5. Prostitutionsstätten, -fahrzeuge und -veranstaltungen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes, Bordelle, Swingerclubs und ähnliche Angebote,

6. Messen, Spezialmärkte und Ausstellungen im Sinne der Gewerbeordnung, soweit in geschlossenen Räumen,

7. Mehrgenerationenhäuser sowie offene Senioreneinrichtungen der Seniorenarbeit, insbesondere Seniorenclubs und Seniorenbüros.

8. Reisebusveranstaltungen sind untersagt.

Wiederöffnung von Kindertageseinrichtungen :

Grundsätzlich entscheiden die Landkreise und kreisfreien Städte ab dem 18. Mai in eigener Verantwortung und in Abstimmung mit den zuständigen Gemeinden darüber, wann die einzelnen Kindertageseinrichtungen in den eingeschränkten Regelbetrieb, an dem alle Kinder gleichberechtigt teilnehmen, übergehen.

Sofern Kindertageseinrichtungen, in eigener Verantwortung, beginnend mit dem 18. Mai auf den eingeschränkten Regelbetrieb umstellen wollen, ist diesem Wunsch durch die Träger zu entsprechen.

Mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs in der jeweiligen Kindertageseinrichtung endet die Notbetreuung für Kinder dieser Kindertageseinrichtung. Spätestens ab dem 15. Juni müssen alle Kindertageseinrichtungen den eingeschränkten Regelbetrieb aufgenommen haben.

Der Betrieb einzelner Kindertageseinrichtungen kann auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts beschränkt oder ausgesetzt werden, wenn das Infektionsgeschehen eine solche Maßnahme erfordert.

Verbote und Maßnahmen in Krankenhäusern und stationären Einrichtungen der Pflege:

1. Besuche in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen und stationären

Einrichtungen der Pflege sind grundsätzlich untersagt.

2. Abweichend von 1. ist grundsätzlich ein zu registrierender Besuch pro Patient oder Bewohner pro Tag für bis zu zwei Stunden zulässig.

3. Besuche sind generell unzulässig durch Personen unter 16 Jahren und durch Personen mit Atemwegsinfektionen.

4. Für die stationären Einrichtungen der Pflege werden die erforderlichen Schutzvorschriften sowie Hygieneunterweisungen in einem konkreten Besuchs- und Infektionsschutzkonzept geregelt, das dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen ist.

