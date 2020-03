Altenburg/Erfurt

Das Thüringer Kabinett hat am Dienstag die Grundsatzentscheidung getroffen, dass die Elternbeiträge für Kindergärten und Horte für die Zeit der derzeitigen Schließungen den Kommunen und freien Trägern erstattet werden.

Die Entscheidung mache es nun möglich, dass Eltern in Thüringen keine Gebühren für die Zeit der Schließung zahlen müssen, teilt das Bildungsministerium mit. Das Ministerium bitte daher die Kommunen und freien Träger, die Einziehung der Beiträge für die Zeit der Hort- und Kindergartenschließungen zu stoppen. Entsprechende Schreiben würden noch am Dienstag den Kommunen und freien Trägern übersandt. Die konkrete Umsetzung liege allerdings in der Hand der jeweiligen Träger. Die jeweiligen Spitzenverbände haben bereits ein Vorgehen in diesem Sinne in Aussicht gestellt, berichtet das Ministerium.

Die weiteren Details der Kostenerstattung vom Land an die Träger würden in der Folge Zug um Zug zwischen den zuständigen Ministerien und mit den Trägern geklärt. Es gelte der Grundsatz, dass ein für die betroffenen Eltern möglichst praktischer und pragmatischer Weg der Rückerstattung oder Verrechnung bereits gezahlter Beiträge gefunden wird.

Eltern sollten Träger kontaktieren

Eltern sollten sich nun zügig mit den jeweiligen Trägern darüber verständigen, wie der Zahlungsstopp für die anstehenden Gebühren durchgeführt wird, rät Ministeriumssprecher Felix Knothe.

Durch die Entscheidung der Landesregierung werden auch Eltern entlastet, deren Kind in den Hort oder Kindergarten eines freien Trägers geht. Nicht betroffen von der Entscheidung sind Eltern, die im Rahmen der Notbetreuung weiter Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen.

Von OVZ