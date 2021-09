Klare Kante und gute Geschichten: So lief der LVZ-Stammtisch in Schmölln

Schmölln

Die Osterländer Volkszeitung ist zurück in Schmölln. Und wie. Nachdem der Ableger der Leipziger Volkszeitung in der Sprottestadt und ihrer Umgebung 25 Jahre nur per Post bestellbar war, gibt es sie nun wieder zum Frühstück. Das gefiel auch den Gästen des nach der Premiere in Altenburg zweiten OVZ-Stammtischs am Donnerstagabend im Reussischen Hof, bei dem sich unter freiem Himmel und bei lauen Temperaturen mit Sieghardt Rydzewski und Burghardt Böttcher gleich zwei frühere Landräte die Ehre gaben.

Ex-Landrat lobt und formuliert Anspruch

Beim OVZ-Stammtisch in Schmölln ging es auch um die Inhalte der gedruckten Zeitung. Quelle: Mario Jahn

„Es ist schön, dass die Zeitung früh da ist“, sagte etwa Kai-Uwe Koch. Das Lob des Lesers aus dem Schmöllner Ortsteil Großstöbnitz unterstrich Rydzewski umgehend. „Ich finde es gut, dass die OVZ jetzt das ganze Altenburger Land abdeckt“, erklärte der 68-Jährige, der von 2000 bis 2012 den Kreis führte. „Mich interessiert viel mehr, was in Lucka los ist als das Geschehen in Zeulenroda.“ Darauf dürfe sich die Zeitung aber nicht ausruhen, müsse „guten Journalismus machen, am Ball bleiben und gute Geschichten erzählen. Wenn Sie auf diesem Kurs bleiben und noch stärker werden, lese ich die OVZ weiter gern.“

Bahn-Verbindung und Gender-Debatte

Klare Kante beim Ansprechen von Problemen wünschten sich auch andere Gäste, die neben der Schmöllner Kernstadt aus den Ortsteilen, aus Gößnitz oder aus dem Nobitzer Ortsteil Taupadel kamen. Jeder kam zu Wort und wurde gehört. So monierte Mike Köhler ganz konkret den zurückgenommenen Ausbau der Bahnstrecke Richtung Jena und Erfurt. „Meine Frau würde gern mit der Bahn auf Arbeit fahren“, erklärte der Gößnitzer. „Aber es geht nicht.“

Lockere Atmosphäre und laue Temperaturen beim Treffen der Redaktion mit ihren Lesern. Quelle: Mario Jahn

Apropos Frauen: Nachdem OVZ-Redaktionsleiter Kay Würker, der zugleich die Moderation übernahm, auf Leser-Nachfrage die Zeitungslinie beim Gendern (männliche wie weibliche Formen statt Binnen-I oder Sternchen) erklärt hatte, sprach Torsten Pröhl den anwesenden Leserinnen und Lesern aus dem Herzen: „Man sollte lieber Frauen gleiche Löhne zahlen und dafür sorgen, dass sie gleiche Berufschancen haben, anstatt solchen Quatsch mit der Sprache zu veranstalten.“

Kritik an großer Politik und Energiewende

Überhaupt entwickelte sich bei Schnittchen, Häppchen sowie Bier, Schorle und Co. schnell eine echte Stammtisch-Atmosphäre. In dieser bekamen sowohl die Klimapolitik der Bundesregierung, als auch die Vorhaben der Grünen ihr Fett weg. Weniger Autoverkehr sei gut und schön, aber auf dem Land kaum umsetzbar, so der Tenor. Man sei aufgrund mangelhaften öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum auf das Auto angewiesen, werde aber dennoch durch die CO2-Steuer bestraft. Und: Selbst wenn es genügend Ladestationen gebe, zeigte man sich gegenüber der E-Mobilität skeptisch. „Wenn alle Schmöllner ihre 10 000 Elektro-Autos laden, dann ist im Gewerbegebiet in Nitzschka bei der Wirtschaft das Licht aus“, sagte Sieghardt Rydzewski und sorgte damit für zustimmende Lacher.

Mit Sieghardt Rydzewski (links) und Burghardt Böttcher (rechts) diskutierten gleich zwei Ex-Landräte mit. Quelle: Mario Jahn

Beim Thema Energiewende klinkte sich auch Burghardt Böttcher ein, der nach der Wende Landrat des Altkreises Schmölln war und zudem auf einer Linie mit Rydzewski. „Wir brauchen Umweltschutz, aber nicht so wie ihn die Grünen betreiben“, sagte er und kritisierte die schließenden Kern- und Kohlekraftwerke bei gleichzeitigem Import so erzeugten Stroms aus Frankreich, Polen oder Tschechien. Zudem plädierte er für eine regionale Landwirtschaft statt Importen aus Übersee. Überhaupt wurden Fragen des Umwelt- und Naturschutzes kontrovers diskutiert.

Mehr Landgeschichte und Vereinsporträts

Daneben ging es um die Austauschbarkeit von Bundestagskandidaten, durchwachsenen Handy- und Internetempfang im ländlichen Raum und in den Randlagen der Städte, fehlende Kultur- und Veranstaltungsangebote, verwahrlosende Flächen, Defizite im Schmöllner Stadtmarketing und eine immer bürgerfernere Verwaltung in Stadt und Kreis. „Jeder macht nur noch Dienst nach Vorschrift“, monierte Rydzewski und stellte die ketzerische Frage: „Müssen 500 Mitarbeiter zwischen 12 und 13 Uhr parallel Pause machen, um in Zehner-Grüppchen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Das ist in der freien Wirtschaft unmöglich.“

Wiederholung geplant: Den OVZ-Stammtisch soll es auch nächstes Jahr wieder geben. Quelle: Mario Jahn

Zur mangelnden Erreichbarkeit von Behörden widersprach wiederum Frank Wunderlich. „Da kann ich nicht unbedingt meckern“, sagte der Rechtsanwalt aus Nöbdenitz, der aber „die zum Himmel schreiende Bürokratie“ kritisierte. Mit Blick auf die schönen Seiten von Schmölln und Umgebung hatte er auch noch einen Tipp für künftige Zeitungsinhalte: Man müsse „auf die Vereine zugehen“, weil viele „still und leise, aber fleißig“ arbeiten. Damit traf er den Nerv von Reinhard Meuche, der sich mehr Landgeschichte, Vereinsporträts und Artikel zu den Themen „Natur und Wandern“ wünscht.

Von Thomas Haegeler