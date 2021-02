Kleine Kontrolle, großer Ausraster: 62-Jähriger schlägt in Altenburg auf Polizei ein

Altenburg

Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Ein 62-Jähriger muss jetzt mit saftigen Anzeigen rechnen. Anlass ist eine völlig aus dem Ruder gelaufene Polizeikontrolle in der Nacht zum Samstag in Altenburg. Dabei wollten die Beamten den Mann gegen 0.15 Uhr nur kontrollieren, weil er in der Dunkelheit ohne Licht durch die Kauerndorfer fuhr. Doch kaum hatte die Polizei den Radler gestoppt, wurde dieser äußert aggressiv, berichtete die Polizei am Montag. Der 62-Jährige weigerte sich, den Beamten trotz begangener Ordnungswidrigkeit seine Personalien kundzutun.

Mehr noch: Er versuchte zu flüchten, um sich der Kontrolle und einer Anzeige zu entziehen. Als die Beamten versuchten, ihn festzuhalten, schlug der Mann auf die Polizisten ein. Durch hinzueilende Unterstützung bekamen die Beamten den 62-Jährigen jedoch in Griff. Der Vorfall hat für ihn nun ein Nachspiel.

Von LVZ