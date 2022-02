Kostenlos bis 11:10 Uhr Kleine Seen auf Kleinem Festplatz in Altenburg – was ist da los?

Wer aktuell das neue, überaus beliebte Freizeitareal auf dem Kleinen Festplatz in Altenburg nutzen will, staunt nicht schlecht. Vielerorts haben sich auf dem Rasen große Wasserlachen, mitunter sogar kleine Seen gebildet. Ist da bei Projektierung oder Gestaltung etwas schief gelaufen? Die LVZ fragte im Rathaus nach.