Kleiner Festplatz in Altenburg entwickelt sich zum Publikumsmagneten

Altenburg

Der sonntägliche Spaziergang führt zwei Ehepaare diesmal nicht nur um den Großen Teich, sondern mit staunenden Augen auf auch über den Kleinen Festplatz. Ihr spontaner Kommentar: „Das haben sie klasse hinbekommen. Da kann man wirklich nicht meckern“. So sehen es ganz offensichtlich viele Altenburger, die es am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein in Massen auf das neugestaltete Areal zieht. „Einfach toll hier“, meint ein Familienvater, der seine Kinder beobachtet, wie sie begeistert von einem Spielgerät zum nächsten toben.

Auf dem Basketballfeld daneben hat junge Männer der sportliche Ehrgeiz gepackt, während ihre Begleiterinnen in Klappstühlen sitzend dem Treiben vom Spielfeldrand aus zuschauen. Die beiden Tischtennisplatten werden ebenfalls rege genutzt, auf dem erweiterten Halfpipe-Areal vollführen mutige Kinder und Jugendliche immer neue Kunststückchen. Derweil haben es sich Eltern und Spaziergänger an den Biertischgarnituren gemütlich gemacht. Anfang Oktober ist jeder Sonnenstrahl willkommen, doch wenn es im nächsten Sommer wieder heiß wird, sollen an den schon vorhandenen Stangen Sonnensegel Schatten spenden. Für diesen Zweck werden noch drei Bäume gepflanzt. Auch das nach drei Seiten offene Holzhäuschen soll in der nächsten Saison als Grillplatz nutzbar sein.

Erst in der nächsten Saison wird das offene Holzhäuschen als Grillplatz nutzbar sein, kommt über das Areal dahinter ein Sonnensegel. Die Sitztreppe hingegen ist schon fertig. Quelle: Ellen Paul

Die neue Sitztreppe davor ist es jetzt schon. Sie wurde von 56 engagierten Bürgern mit Spenden von jeweils 100 Euro – mitunter auch mehr – möglich gemacht. Deren Namen sind an kleinen Schildern zu lesen. Allein manch Besucher ist verwirrt. Soll man hier nun nach oben steigen? Ein Pärchen stutzt, macht es dann doch nicht und nimmt lieber den Weg. Andere indes haben es schon getan, wie die Fußabdrücke dokumentieren. Allerdings will sich nun niemand mehr auf die verschmutzten Bretter setzen. Der nächste Regen wird’s vielleicht richten.

Die Familien sind vom Freizeitspaß begeistert, denn die Jüngsten haben die attraktiven Spielmöglichkeiten im Sturm erobert.. Quelle: Ellen Paul

Insgesamt 330 000 Euro hat sich die Stadtverwaltung die Neugestaltung des Kleinen Festplatzes kosten lassen, rund 245 000 Euro davon waren Fördermittel. Einer Spezialfirma sind die teils ziemlich ausgefallenen Spiel- und Sportgeräte zu verdanken, die wahrlich nicht jeder Spielplatz sein eigen nennt. Vor allem Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hatte sich dafür stark gemacht, Jung und Alt gleichermaßen einen Freizeitspaß zu bieten und so „seine“ Stadt ein Stück liebenswerter zu machen. Die Resonanz gibt ihm Recht. Wie groß selbige ist, zeigt am Sonntag allein ein Blick auf die andere Seite der Schwimmhalle. Die sonst stets mächtig frequentierte Kletterspinne ist verwaist – der Kleine Festplatz hingegen voller Menschen.

Für 2022 verheißt die Stadt schon das nächste Projekt: Auf dem Großen Festplatz soll ein Platz für nicht motorisierte Biker entstehen.

Von Ellen Paul