Kleingarten statt Kreta

Seitdem die Corona-Pandemie den Alltag auf den Kopf gestellt hat und so vieles anders geworden ist, vermisse ich viel, weiß aber auch vieles mehr zu schätzen. Dazu gehört mein Kleingarten. Nach einem langen Tag im Homeoffice oder an den Wochenenden ist das der schönste Ort. Kein Im-zwei-Meter-Abstand-im-Park-Liegen oder Auf-vollen-Wegen-Spazierengehen und hoffen, dass entgegenkommende Passanten nicht allzu dicht an einem vorbei laufen. Im Garten ist Platz und Ruhe.

Der Nachwuchs fehlt

OVZ-Volontärin Lilly Günthner Quelle: LVZ

Kleingärten haben noch immer oft den Ruf der Spießigkeit: Gartenzwerge, Mittagsruhe und akkurat gestutzter Rasen. Da bleiben junge Menschen lieber fern. Vielen Gartenvereinen fehlt deshalb der Nachwuchs. Gleichzeitig haben aber gerade jetzt in der Corona-Zeit viele junge Menschen und Familien das Bedürfnis nach einem Ort im Grünen.

Gärten auf Probe können für Nachwuchs sorgen

Der Altenburger Kleingartenverein „Glück auf“ hat darauf reagiert und vergibt nicht verpachtete Gärten an junge Familien – kostenfrei und auf Probe. Von dort ging auch ein Aufruf an andere Gartenvereine aus. Im Corona-Krisenjahr 2020 sollen auch sie dem Beispiel folgen und Gärten auf Probe ebenfalls an unerfahrene Gärtner vergeben. Das ist ein solidarisches Zeichen und kann nebenbei für den vielerorts dringend gesuchten Gartennachwuchs sorgen.

Gerade für Familien, deren Urlaub wohl dieses Jahr ausfallen wird, kann die eigene Parzelle zumindest ein kleiner Trost sein. Auch ich steige dieses Jahr von Kreta auf Kleingarten um.

Von Lilly Günthner