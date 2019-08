Altenburg

Wie auch schon im vergangenen Jahr wird das Paul-Gustavus-Haus in Altenburg diesen Sonntag, 11. August, für einen Tag zur Außenstelle des Yiddish Summer Weimar. In Kooperation mit der Other Music Academy Weimar, die seit 1999 jährlich das Festival der jiddischen Musikwelt ausrichtet, ist der Förderverein des Altenburger Kulturdenkmals neben Erfurt, Leipzig und anderen wieder einer der ausgewählten Ausrichtungsorte außerhalb Weimars.

Berühmter Klarinettist im Fokus

Um das ganze Angebot abzurunden, gibt es nur ein paar Tage später in Kooperation mit dem Lindenau-Museum und dessen Förderkreis auch einen Filmabend über die jüdische Kunstsammlerin Peggy Guggenheim.

Für den musikalischen Rahmen sorgen am Sonntag ab 19 Uhr Szilvia Csaranko und Susi Evans – die beiden Musikerinnen spielen Stücke des als „King of Klezmer“ bekannten Dave Tarras. Die Akkordeonistin Csaranko und die Klarinettistin Evans gelten als zwei geniale Vertreterinnen der Klezmer-Tradition und interpretieren Tarras’ Orchesterstücke im Duo neu. Dave Tarras, geboren 1895 in der Ukraine, hat 1920 sogar für einige Monate in Erfurt gelebt und emigrierte kurze Zeit später in die USA, wo er zu einem der berühmtesten Klarinettisten und Orchesterleiter aufstieg.

Musikerinnen mit reichlich Erfahrung

Szilvia Csaranko ist gebürtige Ungarin und begann im Alter von sechs Jahren ihre Ausbildung zur Pianistin. Sie studierte angewandte Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis in Hildesheim. Schnell entdeckte sie ihre Liebe zum Akkordeon. Sie lebt in Hannover und ist als freiberufliche Musikerin mit verschiedenen Ensembles und Projekten in ganz Deutschland und Europa unterwegs. Zusammen mit Achim Rinderle gründete sie das Klezmer-Balkan-Alpen-Folk-Ensemble „A Glezele Vayn“.

Susi Evans machte 2004 ihren Abschluss an der Royal Academy of Music in London und führte ihr Studium in Istanbul und Plovdiv fort. Sie arbeitete als Dozentin bei KlezNorth, beim Klezfest London und beim Yiddish Summer Weimar. Susi hat auch das London Klezmer Quartet mitbegründet und damit bereits vier Alben herausgebracht. Sie tritt regelmäßig auf der West End-Bühne in der Produktion „War Horse“ auf.

Stadtrundgang zur Einstimmung

Zur Einstimmung auf das Konzert wird am Sonntag auch wieder ein gut zweistündiger Stadtrundgang „Verblasste Spuren. Jüdisches Leben in Altenburg“ unter der Führung von Christian Repkewitz angeboten. Repkewitz ist profunder Kenner und Experte dieser ganz besonderen Altenburger Kulturgeschichte. Treffpunkt ist um 16 Uhr das Paul-Gustavus-Haus. Nach rund zwei Stunden endet die Führung dann auch wieder am Haus in der Wallstraße, wo im Anschluss das Konzert beginnt.

Filmabend im Lindenau-Museum

Um das Programm zur jüdischen Kultur in dieser Woche abzurunden, wird nur wenige Tage später, am Donnerstag, 15. August, um 18.30 Uhr in Kooperation mit dem Altenburger Lindenau-Museum sowie dem Förderkreis „Freunde des Lindenau-Museums“ e. V. der Dokumentarfilm „ Peggy Guggenheim. Ein Leben für die Kunst“ gezeigt.

Der Film porträtiert das Leben der jüdischstämmigen Kunst-Ikone. In ihrem Leben, das von Affären und Beziehungen zu einigen der größten Künstler des 20. Jahrhunderts wie Samuel Beckett, Max Ernst, Jackson Pollock oder Marcel Duchamp geprägt war, hat sich die Autodidaktin zu einer der einflussreichsten amerikanischen Kunstmäzeninnen, Sammlerinnen und Galeristinnen moderner Kunst entwickelt.

Der Förderverein Paul-Gustavus-Haus e.V. bitte alle Besucher um einen angemessenen Kulturbeitrag für die Veranstaltungen.

Von Thomas Trummer