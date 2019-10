Klimavorschläge sind echte Chance für Altenburg

Altenburg

Abgehängt, übersehen, wenig lebenswert: Was wurde, gerade in jüngster Zeit, nicht alles über Altenburg geschrieben. Schön jedenfalls, das ist klar, klang all das nicht.

Dass es in der Skatstadt allerdings, im Gegenteil, sogar ziemlich gut vorangehen kann, es an vielen Ecken Engagierte gibt, die etwas bewegen wollen, zeigen jetzt wieder die Klimavorschläge, die jüngst an die Verantwortlichen im Rathaus übergeben wurden. Die Initiatoren haben sich dabei nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern ruhig und ergebnisoffen zahlreiche Ideen zusammengetragen. Keine Selbstverständlichkeit, gerade angesichts der auch im Kreis teils äußerst hitzig geführten Klima- und Umweltschutzdebatte.

Alles, aber keine Luftschlösser

Zu Buche stehen nun eine ganze Reihe an Möglichkeiten, mit denen die Stadt ein wenig lebenswerter gemacht werden könnte. Sicher, mancher Vorschlag mag erst einmal übermütig wirken, bei weitem nicht alles dürfte sich schnell und unkompliziert umsetzen lassen. Die präsentierten Konzepte sind allerdings auch weit davon entfernt, reine Luftschlösser zu sein. Das zeigt sich schon daran, dass jeder Vorschlag mit möglichen Kooperationspartner untersetzt ist. Hier wurde sich nicht nur intensiv mit den Themen befasst. Das Papier bietet den hiesigen Akteuren zudem die Chance, sich stärker zu vernetzen und Ergebnisse zu erreichen, von denen am Ende alle profitieren können.

Es ist den Entscheidern nun dringend zu raten, die Liste nicht einfach in der Schublade verschwinden zu lassen, sondern ehrlich zu schauen was machbar ist – und was eben nicht. Denn natürlich bleiben viele weitere Aufgaben, die es anzugehen gilt. Der Aufschlag jedenfalls ist zumindest erfolgt – nun macht was daraus!

Von Bastian Fischer