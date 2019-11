Klinikum Altenburger Land arbeitet künftig mit Uniklinik Leipzig zusammen

Altenburg

Das Klinikum Altenburger Land hat einen neuen strategischen Partner. So stellte das kreiseigene Krankenhaus am Montag seine bereits seit 1. Oktober bestehende Kooperation mit dem Universitätsklinikum Leipzig (UKL) bei einem Empfang in Altenburg vor. Zunächst umfasst die Zusammenarbeit die Kliniken für Blut- und Krebserkrankungen. Im Erfolgsfall soll sie auf weitere Fachgebiete ausgeweitet werden.

Ziel: bessere Behandlung von Krebserkrankungen

Zum Auftakt unterstrichendie beiden neuen UKL-Vorstände Prof. Christoph Josten und Robert Jacob und die Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, Dr. Gundula Werner, sowie der Ärztliche Direktor, Prof. Jörg Berrouschot, die Bedeutung der Kooperation. Diese besteht vor allem im Austausch von Personal und Wissen, um die Behandlung von Krebserkrankungen in der Region zu verbessern.

Von Thomas Haegeler