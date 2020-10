Klinikum Altenburger Land auf Patientenanstieg vorbereitet

Altenburg

Das Klinikum Altenburger ist auf einen möglichen Anstieg von Covid-19-Patienten mit schweren Symptomen gut vorbereitet. Das betonte Geschäftsführerin Gundula Werner am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landrat Uwe Melzer ( CDU). Auch die Schutzausrüstung sein ausreichend, man habe Vorräte für bis zu vier Monate angelegt.

Im Moment werden im Klinikum acht Patienten stationär behandelt, drei davon befinden sich auf der Intensivstation (ITS), einer müsse beatmet werden, sagte Werner. Um Patienten und Personal zu schützen, habe man vor wenigen Tagen die Besuchsregelung verschärft.

Verweildauer von Covid-Patienten oft lange

Ab wann das Klinikum allerdings mit der Aufnahme von Covid-19-Patienten überlastet sei, vermochte Werner nicht zu sagen. Dies hänge auch davon ab, wie viele andere dringende Operationen vorgenommen und dafür ITS-Betten benötigt werden. Im Frühjahr habe man auf Anordnung zahlreiche OP abgesagt. Jetzt halte das Klinikum Bereiche für die Versorgung von Covid-Patienten sowohl in der ITS als auch in einer normalen Station frei. Dies zu erweitern, sei jederzeit möglich. Fakt sei jedoch, dass die Verweildauer eines Covid-Patienten auf der ITS oft sehr lange dauere, was bei einem Anstieg dann natürlich problematisch werde. Daher sei wichtig, dass die Zahl der Infizierten überschaubar bleiben müsse. Das Krankenhaus verfüge über 60 Beatmungsgeräte, einschließlich jener Anlagen, die für Operationen benötigt werden.

Stufenplan anhand von Einweisungen vorgelegt

Anfang Oktober hatte das Klinikum einen Stufenplan bekanntgegeben, mit dem es sich auf das weitere Corona-Geschehen vorbereitet. Der Plan dient dazu, trotz des Infektionsgeschehens rund um das Corona-Virus der Behandlung aller Patienten gerecht zu werden, ohne die Nicht-Corona-Patienten zu gefährden. Vorgesehen ist eine Ampelregelung. Stufe eins bedeutet Grün. Es herrscht Normalbetrieb. Als Vorsichtsmaßnahmen werden weiterhin drei Intensivbetten und zwölf Normalbetten für Corona-Infizierte oder Verdachtspatienten separat und isoliert freigehalten.

Steigen die Infektionszahlen und es kommt zu vermehrten Einweisungen von Corona-positiven Patienten ins Klinikum, wird die Stufe zwei – Gelb – umgesetzt. Ein regionaler Lockdown unter Federführung des Landrates beziehungsweise des Gesundheitsamtes würde die Stufe drei – Rot – einleiten. Das Klinikum stünde dann nur noch für den Notfallbetrieb zur Verfügung.

