Klinikum Altenburger Land im Krisenmodus: Neue Corona-Maßnahmen verhängt

Altenburg

Nachdem das Klinikum Altenburger Land Anfang des Monats in den Notbetrieb umschalten musste, scheinen die getroffenen Vorkehrungen nun offensichtlich nicht mehr zu reichen. Die Lage spitzt sich weiter zu, da die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten steigt. „Es verstärkt sich die Tendenz, dass Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen mit negativem Testergebnis bei Aufnahme dann zwei bis drei Tage später eine Covid-19-Erkrankung entwickeln und verlegt werden müssen“, beschreibt Klinikumssprecherin Christine Helbig die Situation am Donnerstag.

Am Donnerstag lagen insgesamt 67 Coronapatienten und damit elf mehr als noch am Dienstag im Klinikum, fünf davon auf der Intensivstation. Deshalb werden nun noch einmal die Zügel angezogen. Das Klinikum funktioniert eine weitere Station um und hat damit nun drei Corona-Stationen, die räumlich von allen anderen getrennt sind, wie Helbig auf Nachfrage erklärt. Eine vierte Station wird für das sogenannte Screening genutzt, also für Verdachtspatienten, für die jedoch noch kein positives Testergebnis vorliegt.

Anzeige

Soldaten der Bundeswehr kommen zur Hilfe

Im Umkehrschluss bedeutet das zudem, dass Corona-negative Patienten auf weniger Stationen als im Normalfall konzentriert werden. Auch der Pflegepersonalmangel durch Erkrankungen oder angeordnete Quarantäne spielt dabei eine Rolle. „Der Einsatz von Pflegekräften aus der Evangelischen Lukasstiftung wird gerade vorbereitet. Vor allem die Auszubildenden des zweiten und dritten Jahres unterstützen die Pflegebereiche der Stationen“, so Helbig. Corona-positive, jedoch symptomfreie Mitarbeitende werden weiterhin auf den Coronastationen eingesetzt.

Ab Montag winkt Unterstützung von der Bundeswehr. Zehn Soldaten sollen das Klinikum unter anderem im Transportdienst, Lager und am Empfang unterstützen.

Darüber hinaus wird das Besucherverbot aufrecht erhalten. „Aufgrund der hohen Inzidenz können wir die Besuche der Väter auf der Mutter-Kind-Station bis auf Weiteres nicht mehr erlauben“, sagt Chefärztin Denise Riedel. Auch die Anwesenheit der Väter bei der Geburt wird nun eingeschränkt und lediglich für einen kurzen Zeitraum ermöglicht. Dazu würden individuelle Absprachen im Kreißsaal erfolgen.

Von André Pitz