Stationen zusammengelegt: Klinikum Altenburger Land kämpft mit Ärztemangel

Altenburg

Das Klinikum Altenburger Land leidet unter Ärztemangel. Wie die Leitung des kreiseigenen Krankenhauses auf Nachfrage sagte, betrifft das vor allem das Zentrum für Innere Medizin (ZIM), zu dem unter anderem die Kliniken für Gefäßheilkunde, Herzerkrankungen, Diabetologie, Magen-Darm-Krankheiten sowie Blut- und Krebserkrankungen gehören. Laut Geschäftsführerin Gundula Werner fehlen hier derzeit circa sieben Mediziner. Damit sind knapp 20 Prozent der etwa 40 Planstellen unbesetzt. Die Folgen: zusammengelegte Stationen, hohe Belastung der übrigen Ärzte und schlechte Stimmung, die sich auf die Patientenbetreuung auswirkt. Die Probleme reichen so weit, dass inzwischen auch leitendes Personal gekündigt hat.

18 Betten weggefallen – Station soll bald wieder öffnen

„Wir haben im ZIM nicht genügend Ärzte“, bestätigte Werner entsprechende OVZ-Informationen. Deswegen und um den übrigen Ärzten das Leben zu erleichtern, habe man sich entschieden, am 1. Juli die Klinik für Hormonerkrankungen, Diabetologie und Nierenkrankheiten mit der Station für Gefäßheilkunde zusammenzulegen. „Beide Stationen sind sich räumlich nah und zwischen den leitenden Oberärztinnen gibt es viele Berührungspunkte.“ Eine Schließung sei das aber nicht. „Die Dialysen finden weiter statt.“ Dennoch fielen 18 Betten weg – gut vier Prozent der Kapazität des Klinikums. Allerdings plant man, die Station zum 1. November wieder komplett zu öffnen.

Doch der Engpass im ZIM besteht schon länger. So bat das Klinikum bereits Anfang des Jahres Hausärzte in Altenburg und Umgebung wegen fehlender Kapazitäten in einem Brief, von Einweisungen in die jeweiligen Kliniken abzusehen. Das Schreiben räumte Werner ein, bestritt aber einen Zusammenhang zur aktuellen Situation. „Im Januar hatten wir auf einzelnen Stationen Betten gesperrt“, erklärte die 56-Jährige. Nur darauf habe sich der Brief bezogen. „Der Zustand dauerte etwa bis zu den Winterferien, jetzt haben wir die volle Kapazität.“ Die Versorgung sei stets gesichert gewesen. „Schließlich sind die Stationen nicht immer voll ausgelastet.“

Bereitschaftsdienste von Führungspersonal und Einsatz von Honorarkräften

Allerdings zeichnen Ärzte, Schwestern und Patienten gegenüber der OVZ ein anderes Bild. Dort geht es um seit Monaten viel zu knappes Personal, um dadurch entstehenden Zeitdruck, Arbeitsverdichtung und Nicht-Belegung von Betten. Zudem komme es zu Häufungen von Nacht- und 24-Stunden-Diensten, in die selbst leitende Oberärzte eingebunden seien, obwohl sie sonst nur im Hintergrund absichern. Das gehe bis hin zu Honorarkräften, die für Dienste eingekauft werden. Das Arbeitsklima und der Patientenkontakt leiden, was weitere Kündigungen nach sich zog: vor allem von Assistenzärzten und zwei langjährigen Oberärzten und Chefarztvertretern.

Dinge, die die Leitung des Krankenhauses weitgehend einräumt. Bei Assistenten habe es außerplanmäßige Abgänge gegeben, so Werner. Damit sich die Situation nicht weiter verschärfe, habe man im Juni die Oberärzte gebeten, Bereitschaftsdienste zu übernehmen. Das sei in anderen Kliniken des Hauses üblich. „Es ist legitim und dient dazu, die Belastung auf mehr Schultern zu verteilen." Selbst die Chefärzte würden dazu beitragen, wofür man sehr dankbar sei. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Patienten und können nicht einfach eine Klinik schließen“, ergänzte der ärztliche Direktor, Professor Jörg Berrouschot. „Das ist wie in einer Ehe, es gilt in guten wie in schlechten Zeiten.“

Einzig der Einsatz von Honorarkräften wird relativiert. Man setze zur Absicherung der Dienste im ZIM nur zwei Ärzte auf Honorarbasis ein, die einst im Klinikum arbeiteten, inzwischen aber eine Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) betreiben, erklärte Werner. „Das spricht für ihre Verbundenheit.“ Bei den Kündigungen der beiden Oberärzte zeigt sich die Führungsriege jedoch optimistisch, zumindest einen Abgang noch verhindern zu können. Die andere Stelle sei noch nicht voll ersetzt, aber eine Kollegin im MVZ gefunden, die zumindest die ambulante Kardiologie-Sprechstunde übernimmt.

Ärztlicher Direktor zuversichtlich – kein Raubbau zugunsten von Investitionen

Die Ursachen der „strukturellen Probleme im ZIM“ sind für Berrouschot vielfältig. Dazu zählen „hausgemachte Probleme“, flächendeckender Ärztemangel und die Lage des Krankenhauses zwischen den Metropolen, vor allem aber im „schwierigen Markt für Internisten. Die gibt es in jedem Krankenhaus“, so der 58-Jährige. Entsprechend umkämpft seien sie. Erschwerend komme die zunehmende Spezialisierung in diesem Bereich hinzu. Dennoch sei er optimistisch, dass das wieder werde. „Wenn im gesamten Krankenhaus Personal fehlen würde, würde mich das nachdenklicher stimmen.“ In anderen Bereichen gebe es aber nur punktuell Probleme.

Berrouschots Zuversicht speist sich aus positiven Erfahrungen, einer bevorstehenden Kooperation mit dem Universitätsklinikum Leipzig und dem neuen Werbe- und Bonusprogramm. Dass seine gut ausgestattete Neurologie als Aushängeschild Teil der hausgemachten Probleme ist, wie aus der Belegschaft zu hören ist, weisen Werner und Berrouschot aber zurück. „Die Verteilung der finanziellen Ressourcen und die Vergütung erfolgen nach gleichen Grundsätzen“, so die Geschäftsführerin. „Wir statten das Klinikum so aus, wie es medizinisch notwendig ist.“ Die Innovationskraft müsse aber der jeweilige Chefarzt liefern. Als „abwegig“ bezeichnete sie den Vorwurf, auf Kosten der Belegschaft Investitionen zu finanzieren. „Alle Mitarbeiter werden nach Tarif bezahlt.“

Offensive zur Fachkräftegewinnung Um mehr Ärzte zu gewinnen und einem Fachkräftemangel in anderen Bereichen vorzubeugen, hat das Klinikum Altenburger Land ein neues Werbe- und Bonusprogramm aufgelegt. Unter dem Namen „Arbeiten mit Freu(n)den!“ können sich die rund 900 Mitarbeiter seit 1. September Zusatzurlaub, Gutscheine und Geldprämien bis zu 2000 Euro sichern, wenn sie neue Kollegen oder Auszubildende gewinnen. „Wir haben uns für ein Empfehlungsprogramm mit Belohnungssystem statt Antrittsprämien entschieden, um im Kollegium keine Ungerechtigkeiten zu befördern“, erklärt Geschäftsführerin Gundula Werner. „Deshalb haben hier der Werber und der Geworbene Vorteile.“ Das Ganze sei auf Nachhaltigkeit angelegt mit Gutscheinen für Geschäfte und Kultur in der Region. „Wir wollen, dass neue Mitarbeiter hier wurzeln.“ Außerdem seien persönliche Beziehungen die beste Möglichkeit der Fachkräftegewinnung. Hinzu kommen Betreuungsplätze im Betriebskindergarten, Hilfe bei der Wohnungssuche und weiterer Service. Das Programm gelte aber genauso für Pflegepersonal, so Werner. Auch wenn hier „kein systemimmanenter Mangel“ herrsche. Um Ausfälle zu kompensieren, habe man Teilzeit- auf Vollzeitverträge aufgestockt und allen Absolventen der eigenen Pflegeschule unbefristete Jobs angeboten – neun und damit etwa die Hälfte nahmen an. Dennoch sei empfundener Mangel möglich. „Bei Pflegekräften haben wir einen Wettbewerbsvorteil, weil wir eines von zwei Krankenhäusern in Thüringen sind, die Tarif zahlen.“

