Klinikum Altenburger Land verschärft Hausordnung und verbietet Kundgebung

Altenburg

Das Klinikum Altenburger Land hat seine Hausordnung verschärft. In einer Pressemeldung und einer internen E-Mail an sämtliche Angestellten hieß es, dass Auftritte, Veranstaltungen, Versammlungen, parteipolitische Bestätigung, das Verteilen von Prospekten, Zeitschriften, Handzetteln sowie Film- und Fotoaufnahmen im gesamten Klinikbereich untersagt sind. Ausnahmen bedürften der Erlaubnis der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung sprach von einer Anpassung und Ergänzung der Hausordnung. „Die Pflege und Behandlung kranker Menschen, verbunden mit dem Aufenthalt in der für sie fremden Umgebung, erfordert gegenseitige Rücksichtnahme und entsprechendes Verhalten.“

Einen Kaffee trinken und ans Fenster gehen

Anlass für das Demo-Verbot war ein für diesen Montag um 16 Uhr bundesweit angekündigter Warnstreik in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Zu dieser auch als Impfstreik bezeichneten Aktion aufgerufen hatten unter anderen die alternative Gewerkschaft Zentrum sowie die nordrhein-westfälische AfD-Landtagsabgeordnete Iris Dworeck-Danielowski. Das medizinische Personal sollte für fünf Minuten die Arbeit niederlegen, einen Kaffee trinken und sich am Fenster zeigen, hieß in sozialen Netzwerken auch des Altenburger Landes. Ebenso war die Rede davon, dass Montagsspaziergänger zu den jeweiligen Klinikum kommen würden. Auch dazu war aufgerufen worden. Anlass für diese Aktion wiederum ist die ab dem 16. März gesetzlich geltende Impfpflicht für das Personal in medizinischen und Pflegeeinrichtungen.

Polizei fährt kurz vor 16 Uhr vor

An dem fünfminütigem Warnstreik habe sich niemand beteiligt, sagte Klinikum-Geschäftsführerin Gundula Werner der LVZ. Es sei alles ruhig geblieben. Auch „Montagsspaziergänger“ tauchten vor dem Gebäudekomplex nicht auf. Kurz vor 16 Uhr fuhr allerdings ein Streifenwagen der Polizei vor.

„ Eine Demonstration vor dem Klinikum bringt Patienten und Mitarbeitende in Gefahr“, erklärte Werner. Das Umfeld eines Krankenhauses sei für eine solche Aktion nicht der richtige Ort.

Von Jens Rosenkranz