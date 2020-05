Klinikum Altenburger Land verschärft die Covid-19-Tests für Patienten

Altenburg

Reservebetten für Corona-Erkrankte, verschobene Operationen, Patienten-Angst vor Ansteckung mit Covid-19 im Behandlungszimmer: Das Klinikum Altenburger Land ist in diesen Tagen mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Klinikums-Geschäftsführerin Gundula Werner spricht im OVZ-Interview über das wieder wachsende Vertrauen in die Notaufnahme, die Besuchersperre und die neuen Corona-Tests für alle, die am Waldessaum ein Bett brauchen.

Im März und April war die Patientenzahl in der Notaufnahme um rund 30 Prozent gesunken. Patienten hatten Angst vor Ansteckung mit Covid-19. Hat sich die Situation verändert?

Anzeige

Als die Corona-Epidemie plötzlich in aller Munde war, waren viele offenbar verunsichert. Tatsächlich sind Menschen nicht zu uns gekommen, die einer Behandlung bedurft hätten. Die Leitende Oberärztin unser Notaufnahme, Nicole Abt, hat sich daraufhin öffentlich geäußert, wie wichtig es ist, das Krankenhaus im Ernstfall aufzusuchen, dass beispielsweise bei einem Schlaganfall keine Zeit zu verlieren ist. Und dass wir in der Lage sind, die Patienten vor Infektionen zu schützen. Das Thema wurde auch anderweitig in den Medien behandelt. Das hat gefruchtet. Das Patientenaufkommen in der Notfallbehandlung ist jetzt wieder annähernd normal, vergleichbar mit den Zahlen vor Corona.

Weitere LVZ+ Artikel

Gab es Fälle im Klinikum, in denen sich Krankheitsverläufe schwerer entwickelten, weil die Behandlung zu spät in Anspruch genommen wurde?

Ja, bei einigen älteren Patienten, die mit einem Herzinfarkt oder Schlaganfall kamen, war das sicher so. Auch in der Chirurgie hatten wir Fälle, die verschleppt wurden.

Wie schützen Sie nicht infizierte Patienten vor einer Covid-19-Ansteckung im Klinikum?

Wir sorgen zum einen dafür, dass Patienten mit Covid-19 separiert von anderen behandelt werden. Auch Personal, das mit Corona-Erkrankten zu tun hat, wird ausschließlich für diese Patienten eingesetzt, mit entsprechender Schutzausrüstung. Auch Patienten mit Verdacht auf Covid-19 werden separat behandelt. Außerdem testen wir seit dieser Woche jeden Patienten, der im Krankenhaus stationär aufgenommen wird, auf Covid-19. Das war für uns keine leichte Entscheidung, weil noch nicht geklärt ist, wer für die Kosten aufkommt. Der Freistaat Thüringen hat zumindest die Absicht erklärt, die Finanzierung zu übernehmen, wenn es der Bund nicht tut.

Haben Sie für die Tests ausreichend Material- und Laborressourcen?

Ja. Wir nutzen dafür das Medizinische Zentrallabor nebenan. Die Auswertung dauert wenige Stunden.

Seit 13. Mai sind Besuche in Kliniken wieder zulässig – ein Gast pro Patient und Tag. Nutzen Sie diesen Spielraum?

Wir lassen nach wie vor keine Besuche im Krankenhaus zu. Zum einen sehen wir uns nicht in der Lage, bei einem hohen Besucheraufkommen jeden Gast zu registrieren, um im Zweifelsfall Infektionsketten nachzuvollziehen. Das würde zu viel Kraft binden. Und natürlich steigt das Infektionsrisiko, je mehr Menschen das Krankenhaus betreten. Die Verweildauer im Klinikum beträgt im Durchschnitt sechs Tage. Wir halten vor diesem Hintergrund ein Besuchsverbot weiter vertretbar. Sollte in bestimmten Situationen der Besuch unbedingt erforderlich sein, wird es weiterhin Einzelfallregelungen geben – zum Beispiel, wenn Patienten im Sterben liegen oder seelsorgerischen Beistand brauchen. Auch im Kreißsaal ist eine Begleitperson erlaubt.

Haben Sie derzeit überhaupt Covid-19-Patienten in Behandlung?

Im Moment haben wir eine Patientin. Insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie waren es neun.

Das steht im Kontrast zu den 90 Betten, die für Corona- und Influenza-Infizierte extra reserviert wurden. Was passiert jetzt damit?

Das Bundesgesundheitsministerium hat Ende April aufgezeigt, wie sich die Krankenhäuser in der zweiten Phase der Pandemie schrittweise wieder öffnen und trotzdem weiter ausreichend Kapazitäten für Covid-19-Patienten vorhalten. Für diese sind nun 25 Prozent der Intensiv-Kapazitäten freizuhalten. Das entspricht in unserem Fall zehn Betten. Hinzu kommen bei uns 30 Betten auf Normalstation.

Sie plädieren – auch in Ihrer Funktion als Vorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft – für eine Wiederaufnahme planbarer Operationen. Ist das nicht zu früh – angesichts womöglich wieder steigender Infektionszahlen im Zuge der Lockerungen?

Wir müssen abwägen: einerseits das berechtigte Interesse schwer kranker Personen, die jetzt unsere Hilfe brauchen, und andererseits die freien Kapazitäten für Corona-Patienten, die vielleicht irgendwann kommen in ungewisser Zahl. Ich denke, es ist nach nunmehr zwei Monaten ethisch nicht länger zu vertreten, dass man notwendige Behandlungen weiter auf unbestimmte Zeit verschiebt. Was soll ich einem Menschen erklären, der wegen unerträglicher Schmerzen einen Gelenkersatz braucht? Auch Gallenblasen-Operationen zum Beispiel oder die Behandlungen von bestimmten Tumorerkrankungen lassen sich zwar mitunter eine Zeit lang aufschieben, aber nicht ewig. Wir sind gehalten, wieder ein Stück Normalität einzuführen.

Wie groß ist die Zahl verschobener OPs seit Mitte März?

Ungefähr 300. Damit haben wir schon eine Bugwelle, die wir in nächster Zeit abzutragen haben.

Kommen Sie bei einer so langen Warteliste überhaupt noch nach?

Die Patienten werden sukzessive einbestellt und die Behandlungen finden statt, so wie es uns möglich ist. Nach großen Operationen insbesondere in der Bauch- oder Thoraxchirurgie wird oft ein Intensivbett gebraucht. Schon dadurch sind die OPs limitiert. Trotzdem nehmen wir natürlich auch neue Fälle an. Die Reihenfolge wird immer nach Dringlichkeit entschieden.

Was bedeutet die Verschiebung von OPs und das Vorhalten von Corona-Reserven für die Finanzen des Klinikums? Andere Kliniken melden ja bereits Millionendefizite ...

Das lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Einerseits bekommen wir über das Covid-19-Krankenhaus-Entlastungsgesetz für jedes freigestellte Bett eine Tagespauschale von zurzeit 560 Euro. Zugleich haben wir ab diesem Jahr eine vollständige Veränderung der Krankenhausfinanzierung durch die Einführung des Pflegebudgets. Hinzu kommt, dass die Krankenhäuser für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett einmalig 50 000 Euro bekommen sollen. Thüringen ist das einzige oder eines der wenigen Länder, wo diese Pauschale bislang nicht gezahlt wurde. Wir sind also in Vorleistung gegangen. Es lässt sich nicht sagen, welche Einflüsse diese Faktoren auf die wirtschaftliche Lage unseres Hauses haben werden. Nur so viel: Wir haben momentan keine Liquiditätsschwierigkeiten, wir können alle Ausgaben bestreiten. Wie aber am Ende der Jahresabschluss aussieht, weiß ich noch nicht.

Im Februar beteiligte sich das Klinikum am Protest gegen ein Reformgesetz des Bundes, das den Krankenhäusern Strafen aufbürdet, wenn die Kassen zu lange Liegezeiten der Patienten beanstanden. Hat der Protest gefruchtet?

Diese Strafzahlungen finden 2020 wegen der Corona-Krise nicht statt. Wir mussten bislang keine Strafen zahlen.

Was bereitet Ihnen mit Blick auf die Zukunft die größeren Sorgen: die finanzielle Stabilität des Klinikums oder die personellen Herausforderungen der Covid-19-Behandlungen?

Ich gewichte das eine nicht höher als das andere. Es uns wichtig ist, dass wir den Patienten in dieser Zeit die bestmögliche Hilfe angedeihen lassen können. Es kommt darauf an, dass wir die Covid-19-Herausforderungen gut meistern und gleichzeitig wirtschaftlich keinen Schaden nehmen. Und dass wir daraus lernen. Bestenfalls erwächst aus der Krise im Klinikum ein neuer Zusammenhalt.

Von Kay Würker