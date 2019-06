Meuselwitz/Mumsdorf

Grün, rot, gelb und blau leuchtet das alte Gebäude im Rusendorfer Weg im Meuselwitzer Ortsteil Mumsdorf. Farben, die auf ein besonderes pädagogisches Gesundheitskonzept verweisen, das den Alltag in der Kindertagesstätte „ Sebastian Kneipp“ prägt. Und damit auch das junge Leben der 33 Sonnenblumen, Wasserflöhe und Kräuterzwerge – so wird bei den Kindern in große, mittlere und kleine unterschieden. Seit 2002 gehört das Team um Leiterin Ines Maaß zur Kneipp-Community, 1939 hat alles begonnen. Jetzt nullt die Einrichtung zum achten Mal. Aus diesem Grund wird am Sonnabend gefeiert. Und ganz nebenbei steht zur rechten Zeit ein Herzensprojekt in den Startlöchern, das ab Juli bereit für den ersten Aufguss ist.

Alles neu: Kindercafé, Kreativraum und Kuschelzimmer

18 Jahre arbeitet Ines Maaß schon im Mumsdorf. Die 52-Jährige kennt also die Zeit vor und nach dem Strukturwandel. „Vor Kneipp war das einfach eine ganz normale Kita“, erzählt sie, während sie die ersten Seiten der hauseigenen Chronik durchblättert. Ein minutiös geführtes Buch über die ersten 60 Jahre – überwiegend mit Schwarz-Weiß-Fotos von Festen, Ausflügen und Personal. Auf aktuellen Bildern sieht es ähnlich aus, nur eben bunt.

Und das Haus hat sich verändert. Innen wie außen. So hat die Kita heute ein gemütliches Kindercafé, einen Kreativ- sowie Sportraum und ein Kuschelzimmer. Der Lieblingsraum von Sandy Seidemann. Die 30-Jährige ist ebenso Erzieherin in der Einrichtung und war selbst Kita-Kind in Mumsdorf. Den bunten Kuschelraum hat sie zusammen mit ihren Kolleginnen gestaltet, Schneewittchens sieben Zwerge an die Wände gebracht und mit eingerichtet. Wie im Rest der Zimmer finden sich hier die Farben der Häuserwände wieder.

Mumsdorfer Haus erste zertifizierte Kneipp-Kita in Thüringen

Über Stock und Stein: Der Barfuß-Pfad gehört zum kneippschen Gesundheitskonzept. Quelle: Mario Jahn

Auf fünf Säulen steht das Konzept des Naturheilkundlers Kneipp: seelisches Wohlbefinden, gesunde Ernährung, Kräuter- und Heilpflanzen, Wasser und Bewegung. Im Garten realisiert durch ein gut duftendes Kräuterbeet, einen Barfuß-Pfad und ein transportables Wassertretbecken. Ines Maaß und Sandy Seidemann glauben an das Konzept, sind froh über die Entwicklungen, die die Kita und vor allem die Kinder genommen haben. „Seitdem sind sie viel seltener krank“, bekunden die beiden Frauen.

Sie selbst seien mit dem Konzept im Vorfeld nicht in Berührung gekommen. Gehört ja, damit beschäftigt: nein. „Wir mussten uns da alle reinfuchsen. Haben eine Weiterbildung zum Gesundheitserzieher gemacht.“ Nicht ohne stolz erzählt Maaß im selben Atemzug, dass sie der erste Kindergarten in ganz Thüringen waren, der kneipp-zertifiziert wurde.

Ein starkes Team

Einen echten Höhepunkt in all den Jahren Kinderarbeit auszusieben, fällt der 52-Jährigen schwer. Das schönste, sagt sie, sei einfach, dass sie ein Team hat, auf das sie sich verlassen kann. „Wir halten zusammen – und das ist viel wert.“ Dass in den letzten Jahren vor allem jüngere Kollegen dazugestoßen sind, ist dabei noch ein positiver Nebeneffekt. „Jetzt bin ich die Älteste hier, aber das ist auch völlig in Ordnung“, lacht sie.

Ab Juli gemeinsam schwitzen

Worüber sie sich noch freut: Die Sauna ist fertig. Ein Unterfangen, das schon lange auf der Wunschliste stand. Und durch einen Geldgewinn und Spenden endlich realisiert werden konnte. Aufgebaut haben sie die Eltern. Ab Juli können bis zu sieben Kinder dort Platz nehmen. „Sie passt wunderbar in unser Kneipp-Konzept“, findet Maaß.

Weil das Stillsitzen Kindern erfahrungsgemäß schwer fällt, haben sich die Erzieherinnen einige Kniffe überlegt, um sie bei Laune zu halten. „Wir können zum Beispiel Eis essen oder Eiswürfel mitnehmen, zum Abkühlen.“ Aber erst einmal wollen sie das Kita-Fest über die Bühne bringen. Die letzten Proben für den großen Auftritt laufen.

„Hurra wir werden 80 Jahre“, Festplatz Mumsdorf, ab 14 Uhr: Auftritte der Kita-Gruppen, Nähwerkstatt, Flohmarkt, Verkaufsstände, 19 bis 20 Uhr: Grillfeuer und Stockbrot mit Musik des Jugendblasorchesters Lucka.

Von Lisa Schliep