Kniffliger Turmbau mit Hindernissen – „tummple!“

Manchmal habe ich in der heutigen Zeit das Gefühl, dass alle immer mehr wollen. Alles soll eine immer bessere Qualität haben, aber dabei immer preiswerter sein. Generell ist das nicht falsch. Doch hat dieses Denken ungeahnte Nebenwirkungen. Und am Ende zahlen wir selbst drauf – oder unsere Kindeskinder. Mit Corona erlebe ich, wie sich mein Konsumdenken verändert. Nein, ich muss nicht jeden Tag einkaufen gehen und ich brauche auch nicht alles. Das Leben entschleunigt sich. Ich fange an zu überlegen. Was ist tatsächlich wichtig für mich? Und für Sie? Ich muss nicht lange nachdenken, um meine Priorität zu sehen. Es ist meine Familie, mit der ich gern Zeit verbringe. Oft auch spielend. Über die Spielrunde wird hinterher gern gesprochen. Ein gemeinsames Thema ist gut. Im Spiel darf es dabei auch gern um „höher, schneller, weiter“ gehen.

Geheim-Tipp der Spiele-Expertin

So soll mein Geheim-Tipp dieses Mal ein Bau-Spiel sein. Es heißt schlicht „tummple!“ und zählt für mich zu den schönsten Spielen dieser Art. Ob der Schweizer Verlag schon beim ersten Testen ahnte, dass es so gut beim Spieler-Publikum ankommen würde, weiß ich nicht. Gehofft aber haben sie es sicher. Denn auch unter den Spieleverlagen herrscht mittlerweile starke Konkurrenz.

Das Turmbauspiel „tummple!“ ist schnell zu verstehen. Quelle: Mario Jahn

Einfache Regeln sind schnell zu verstehen

In „tummple!“ werden – mit möglichst ruhiger Hand – Bausteine übereinander getürmt. Die Regeln sind dabei denkbar einfach. Die beiden kleinen Grundplatten werden nebeneinandergelegt. Kein Baustein darf beim Aufstellen den Tisch berühren. Niemand erhält vorher Material. Alle der insgesamt 54 Bausteine werden direkt aus der Spielschachtel genommen.

Der Motor des Spieles ist ein spezieller, unter Spielern „W12“ genannter Würfel – also ein Würfel mit 12 Seiten. Wer dran ist, wirft ihn und schaut, was zu tun ist. Auf den Würfelseiten finden sich verschiedene, aber schnell erkennbare, Symbole. Die Aufgaben sind vielfältig: Stelle einen Stein senkrecht! Lege einen Stein waagerecht! Platziere einen „tump“!

Die „tumps“ sind namensgebend und bedeutungsvoll. Sie sind sogenannte Blockierer. Sie erinnern sich: Die Grundplatte ist sehr klein. Man kann eigentlich nur in die Höhe bauen. Weiße Blockierer besetzen wenigstens nur die Stelle, an die sie platziert werden. Gelbe „tumps“ aber sperren den ganzen Baustein. Die Möglichkeiten, selbst einen Stein zu setzen, verringern sich drastisch, wenn ein ganzer waagerecht liegender Stein blockiert wird. Wie also weiter, wenn es mein Ziel ist, meinen Stein unbedingt auf den Turm zu bauen?

Gewinner ist schnell ermittelt

Steine, die beim Bauen herunterfallen, muss ich nehmen und in späteren Zügen verbauen. Das Spiel endet, wenn der letzte Stein aus der Verpackung eingesetzt wird. Hat man dann noch Steine vor sich liegen, wird gezählt. Wer die wenigsten Steine übrig hat, gewinnt das Spiel. So einfach ist das.

Das Turmbau-Spiel „tummple!“ Spieltyp: Turmbau / Geschicklichkeit Empfohlenes Alter: Ab 8 Jahren Spieler: 2 – 4 Spieldauer: ca. 15 Minuten Verlag: Game Factory Erscheinungsjahr: 2017 Preis: ca. 16 bis 20 Euro

Von Gabriele Orymek