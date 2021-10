Knobeln im Zeitalter der Industrialisierung – „Furnace“

Altenburg

Heute stelle ich mir die Frage nach den Themen, die Sie – liebe Leserinnen und Leser – wohl in ihrem Leben für interessant halten. Sind Sie eher der Krimi-Fan? Oder mögen Sie lieber Fantasy? Steht Ihnen der Sinn nach Liebe und Harmonie? Oder finden Sie Entspannung bei Action und Abenteuer? Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben. Und das ist gut so, denn nur so ist Vielfältigkeit überhaupt realisierbar.

Für jeden gibt es ein passendes Spiel

Genau das fasziniert mich auch so an der heutigen Spiele-Welt. Egal, ob ich ein Spiel voller Harmonie finden möchte oder eines mit kniffligen Aufgaben, einen erlebbaren Krimi oder reines Denkvergnügen: Alles ist möglich. Deshalb bin ich der Überzeugung: Es gibt für jeden ein passendes Spiel – man muss es nur finden.

Der Reiz liegt in wohldurchdachter Perfektion

Expertin Gabriele Orymek stellt Brett- und Kartenspiele vor. Quelle: Leipziger Volkszeitung

„Furnace“, eines meiner derzeitigen Lieblingsspiele, beinhaltet nun ein eher selten verwendetes Thema. Es geht um das Zeitalter der Industrialisierung. Kohle, Stahl und Öl werden gebraucht, um am Ende das meiste Geld zu generieren. Und wie genau geschieht das? Ich kaufe mir Fabriken, die mir meine Rohstoffe umwandeln, in denen ich Rohstoffe zu Geld machen kann oder auch meine Fabrik modernisieren kann. Das alles klingt zunächst wenig spektakulär. Der Reiz des Spiels liegt dann tatsächlich in wohldurchdachter Perfektion.

Bieterwettstreit um Rohstoffe und Fabriken

Doch fangen wir von vorne an: Das Material – Kohle, Stahl, Modernisierungsmarker und Geld – liegt gut geordnet neben der Tischmitte. Mittig befindet sich der offene Vorrat an Fabriken in Kartenform. Sie zeigen einen Produktionsweg in Form von Symbolen: Kohle in Geld, Stahl in Öl und so weiter. Einige Fabriken liefern sogar Rohstoffe ganz direkt, etwa Kohle oder Stahl.

Jeder Spieler erhält nun Biet-Chips im Wert von 1 bis 4. Ein Spieler wird Startspieler. Wer dran ist, wählt einen seiner Biet-Chips und legt ihn auf eine der ausliegenden Fabriken. Generell gilt: Wer dort das höchste Gebot abgegeben hat, erhält die Fabrikkarte. Jeder niedrigere Chip nimmt sich die Rohstoffe, multipliziert mit dem eigenen Wert. Eine 2 auf dem Chip ermöglicht so etwa vier Kohle als Rohstoff, statt lediglich zwei Einheiten.

Das Spiel besticht mit hochwertigem Material. Quelle: Gabriele Orymek

Gute Planung ist der Schlüssel zum Sieg

Nun heißt es also abzuwägen. Welche Fabrik bringt mir was? Welche Rohstoffe brauche ich für bestehende und kommende Fabriken? Kann ich die Fabriken so in eine Reihenfolge bringen, dass ich daraus möglichst viel Geld generiere? Und wie kann ich am Ende auch möglichst alle Rohstoffe sinnvoll verbrauchen? Ein wenig Rechnen ist angesagt, logisches Denken ist gefragt und die Fähigkeit, sinnvolle Produktionsketten zu bilden. Denn noch in der Bietrunde muss ich in meinem Kopf verschiedene Wege durchspielen, um meine Möglichkeiten abzuwägen.

Das Produktionskettenspiel „Furnace“ Spieltyp: Engine Building / Bietspiel Empfohlenes Alter: ab 10 Jahre Spieler: 2 – 4 Spieldauer: ca. 30 bis 60 Minuten Erscheinungsjahr: 2021 Verlag: Kobold Spieleverlag Preis: ca. 30 Euro

Nach vier Runden wird abgerechnet

Sobald reihum jeder Spieler, immer einen Stein setzend, alle Bietchips untergebracht hat, wird aufgelöst. Jeder nimmt das erhaltene Material und die neuen Fabriken und bildet nun vor sich die eigene Produktionskette, etwa Kohle zu Stahl, Stahl zu Öl und Öl zu Geld. Keine Fabrik ist dabei gleich, jeder Spieler baut anders – und jeder erhält andere Ergebnisse. Am Ende der Runde werden alle Produktionen ausgelöst. Eine neue Runde beginnt mit dem Auffüllen des Vorrats, dann startet das Bieten erneut. Nach insgesamt vier Runden endet das Spiel. Es gewinnt, wer am Ende das meiste Geld generieren konnte. Ein kurzweiliges Spiel also, mit wenigen Pausen, hohem Spielspaß und schickem Material.

Von Gabriele Orymek