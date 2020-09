Kohlemillionen sollen Altenburger Land zukunftsfähig machen

Meuselwitz

90 Millionen Euro aus dem Investitionsgesetz für Kohleregionen des Bundes sollen ins Altenburger Land fließen – doch wie genau dieses Geld verfügbar wird und in welche Projekte es fließen soll, steht noch immer zur Debatte. Zur Klärung dieser Fragen lud die Kreis-SPD vergangene Woche zu einer öffentlichen Informations- und Gesprächsrunde in den Meuselwitzer Lindenhof.

Wirtschaft soll gefördert werden – kleine Projekte haben es schwer

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser legte zu Beginn der Veranstaltung zunächst die allgemeinen Ziele und Richtlinien der Förderung dar. So sollen die Fördergelder vor allem der zukünftigen Wirtschaftlichkeit der Region zu Gute kommen. „Das ist ein breit gefächertes Gebiet und kann viele Projekte umfassen“, erklärte die Abgeordnete. „Infrastrukturelle Maßnahmen und die Stadt- und Regionalentwicklung gehören genauso dazu wie etwa Digitalisierung und Naturschutz.“

Anzeige

Grundlegend könne jede Kommune Anträge an das Landratsamt richten, die bei Bewilligung mit 90 Prozent aus dem Kohletopf gefördert werden. Im Fokus stünden aber vor allem der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Aufbau einer breit aufgestellten Wirtschaft in der Region. So sei es beispielsweise schwierig, Ehrenämter und Vereine mit dem Geld aus dem Kohletopf zu unterstützen, für solche Projekte könne aber trotzdem nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden.

Wohl keine S-Bahn für Meuselwitz

Die Besucher aus den umliegenden Orten sprachen sich für Herzensprojekte wie Maßnahmen gegen den Grundwasseranstieg in Nordthüringen oder eine bessere ÖPNV-Anbindung des Hainbergsees aus. Angesichts der neuen S-Bahnverbindung Leipzig-Gera kam sogar eine eigene Meuselwitzer S-Bahn-Strecke ins Gespräch, die Kaiser jedoch für ähnlich unwahrscheinlich hält wie eine Unterstützung der Meuselwitzer Kohlebahn. Schon eher im Rahmen des Möglichen sei stattdessen eine Wiedereröffnung der Strecke Altenburg-Meuselwitz-Zeitz, die trotz des vorhandenen Schienennetzes momentan nur für den Güterverkehr verwendet wird.

Fokus auf Projekte mit Zukunft

Michael Apel vom Landratsamt lenkte die Aufmerksamkeit schließlich wieder auf die großen Projekte. „Diese hohe Summe weckt viele Begehrlichkeiten, und Leute aus der Region wollen verständlicherweise ihre seit Jahren verfolgten Projekte umsetzen“, erklärt der Wirtschaftsförderer des Landkreises. „Was wir für die Fördermittel aber vor allem brauchen, sind Projekte mit Überzeugungskraft – wir müssen einen echten Kracher landen, um die Leute im Chefsessel zu überzeugen.“

Dieser „Kracher“ soll der bereits fest geplante Industriepark Altenburg-Windischleuba werden. Das Gewerbegebiet nördlich der Stadt Altenburg soll die Region wirtschaftlich stärken und neue Arbeitnehmer nach Altenburg locken. „Dafür haben wir gute Voraussetzungen: Die Anbindung nach Leipzig, eine gute Infrastruktur und zahlreiche kulturelle Angebote“, so Apel. Auch Michael Wolf ( SPD), ehemaliger Oberbürgermeister von Altenburg, spricht sich für den Park aus: „Altschäden beseitigen ist die eine Sache, doch wir müssen diese Chance nutzen, um Altenburg als zukunftsfähigen Industriestandort zu etablieren.“

Von Robin Knies