Altenburg

Am Sonnabend soll es tatsächlich soweit sein: Experten beraten im Landschaftssaal des Landratsamtes auf einem Kolloquium über das künftige Antlitz des Altenburger Lindenau-Museums. Mehr als Ort und Tag sind kurz vor der mit Spannung erwarteten Tagung allerdings nicht bekannt. Dabei hatte die Pressestelle des Landratsamts vor einem Monat auf OVZ-Anfrage verkündet, dass es nach einer internen Diskussion ein öffentliches Gespräch zu Fragen von interessierten Bürgerinnen und Bürgern an die Experten geben soll, das per Videochat zu verfolgen sein werde. Über Details zur Möglichkeit einer Teilnahme werde die Öffentlichkeit noch informiert. Dies ist aber bislang nicht geschehen.

Mehr noch: Es ist völlig unbekannt, wer die Experten sind, wer das Kolloquium moderiert und wer sonst noch dazu eingeladen wurde. Es seien Fachleute aus den Bereichen Kunstpädagogik, Museen, Barrierefreiheit, Architekturhistorie, Architekturkritik und der Altenburger Bürgerschaft angefragt worden, hieß es Anfang März. Eine entsprechende konkrete OVZ-Nachfrage ließ die Behörde – der Landkreis Altenburger Land ist als Bauherr zugleich Veranstalter und Einlader – gestern unbeantwortet. Aus terminlichen Gründen könne erst am heutigen Mittwoch Auskunft gegeben werden, teilte eine Sprecherin mit.

Informationen sollen via Youtube kommen

Sie ließ zumindest wissen, dass die öffentlichen Parts des Expertengespräches online über den Youtube-Kanal des Lindenau-Museums zu verfolgen sein werden. Das gilt offenbar auch für die Medienvertreter. Näheres dazu steht noch aus.

Für Marko Heinke, einer der Sprecher des Stadtforums Altenburg, das sich bereits im Herbst vergangenen Jahres nach dem Bekanntwerden des geplanten gläsernen Vorbaus für ein solches Kolloquium stark gemacht hat, ein Unding. „Wir wissen weder, wie das Ganze ablaufen soll, noch wer eingeladen ist. Auch bleibt bisher die wichtigste Frage unbeantwortet: Was soll das Ergebnis sein?“ Es sei doch angesichts der zunehmenden massiven Kritik an den Planungen wichtig zu wissen, ob man an die Sache ergebnisoffen herangehe oder ob es nur eine Pro-Forma-Veranstaltung zur Beruhigung der Kritiker sei.

Bauausschuss-Vorsitzender kritisiert Vorgehen

Auch Peter Müller hat ein ungutes Gefühl. Der Vorsitzende des Bauausschusses im Altenburger Stadtrat hatte sich dafür stark gemacht, dass das Thema Lindenau-Museum auf die Tagesordnung der Ausschusssitzung Anfang März gesetzt wurde. Im Ergebnis war eine neue Variante für den Eingangsbereich gefordert worden. „Es ist sehr schade, dass man keine Namen erfährt. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, es sind nur Leute eingeladen worden, die die aktuellen Planungen gutheißen. Eine solche Geheimniskrämerei ist völlig unverständlich“, monierte Müller.

Von Ellen Paul