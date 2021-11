Altenburg

Dass schärfere Maßnahmen rund um die Pandemie nötig sind, ist klar. Die Corona-Infektionszahlen im Altenburger Land explodieren – trotz Impfungen, trotz Testungen. Krankenhäuser und Mitarbeiter vor Überlastung zu schützen, ist eine Priorität. Daher sind veränderte Zugangsbestimmungen zu Freizeiteinrichtungen und auch der Gastronomie per se nichts Schlechtes. Allerdings wirkt es jedes Mal, und das muss man leider schon schreiben, ziemlich verwirrend. Was gilt wirklich, was hat am Ende tatsächlich positive Effekte – Schließungen, Beschränkungen der Gästezahlen, Abtrennungen zwischen den Plätzen, Kontaktverfolgung; die Liste ist lang. Da den Überblick zu behalten, kostet schon den Gästen einiges an Nerven. Wie muss es da erst den Betreibern der Gastro-Einrichtungen gehen, die nicht nur die immer wieder anderen Maßnahmen im Blick haben müssen, Verantwortung für Gäste und Mitarbeiter tragen, sondern sich auch ständig die daran geknüpfte finanzielle Frage stellen müssen.

Soll heißen: Ja, die Einschränkungen müssen wohl sein. Wünschenswert wären die jedoch in einheitlicher Form – stringent. Und noch wichtiger: Die finanzielle Grundlage, ohnehin vielleicht schon ziemlich strapaziert bei den meisten Betrieben (nicht nur in der Gastro), muss abgesichert werden. Das liegt in den Händen der Politik.

Von Vanessa Gregor