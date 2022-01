Altenburg

Alles, wirklich alles ist besser als gar kein Theater. Das ist die wohl bitterste Erkenntnis, die die Theater-Verantwortlichen in Altenburg und Gera aus den beiden Lockdowns im Vorjahr und mit aktuellem Blick nach Sachsen gezogen haben. Insofern verwundert es kaum, dass man in der zweiten Spielzeithälfte sogar bereit ist, sich selbst zu kasteien. Während die aktuell gültige Thüringer Corona-Verordnung eine 40-prozentige Auslastung der vorhandenen Platzkapazität erlaubt – das wäre im Theaterzelt ein Kontingent von rund 160 – gehen erst einmal nur 100 Tickets pro Vorstellung in den Vorverkauf.

Das erscheint der Theaterleitung ganz offensichtlich eine sichere Bank, selbst wenn die Inzidenzen im Altenburger Land und Gera erneut deutlich in die Höhe schnellen und in der neuen Thüringer Corona-Verordnung Ende des Monats selbst die 40 Prozent wieder gekappt werden sollten. Es bewahrt vor der unerquicklichen Aufgabe, Theaterfreunde wieder ausladen zu müssen.

Erheblicher Mehraufwand

Trotzdem bleibt es für alle Beteiligten kein problemloses Unterfangen. Denn aufgrund der Abonnenten sind laut Theater beispielsweise einige Konzerte bereits ausgelastet. Es soll deshalb Wartelisten geben, auf die sich Gäste setzen lassen können. Bei erweiterten Kapazitäten werden sie kontaktiert. Ein erheblicher Mehraufwand, der in Kauf genommen wird, um dem Publikum eine gewisse Kontinuität und zugleich Sicherheit zu geben. Denn, wie gesagt, alles ist besser als gar kein Theater.

Gleichwohl dieses Damoklesschwert weiterhin über allen schwebt. Es hat sogar einen Namen: Omikron.

Von Ellen Paul