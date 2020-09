Altenburg

Das wird nächste Woche total leer sein auf unserem Markt, meinte eine Altenburgerin am Samstag zur Abschlussveranstaltung an der „ Mary Jane“. Nun ist der Auftakt zum soziokulturellen Projekt „Altenburg am Meer“ vorüber, das Flaggschiff lagert wieder im Interimsquartier in Windischleuba. Was bleibt vom offenen Hafentreff auf dem Marktplatz? Schafft es ein solches Projekt, in unserem Leben wirklich etwas positiv zu verändern?

Zumindest bietet es die Möglichkeit, unsere Sicht auf Andere zu überdenken und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. In den vergangenen 14 Tagen kamen rund um das alte französische Motorsegelschiff Menschen zusammen, die sich in ihrem Alltag niemals begegnet währen. Das soziokulturelle Projekt ist geschickterweise Mittel zum Zweck.

Eine Seite, die der Stadt gut zu Gesicht stand

Zur Abschlussveranstaltung am Sonnabend lag ein besonderes Urlaubs-Flair über dem Altenburger Marktplatz. Karibische Klänge, tanzende Menschen und Internationalität von Zuschauern und Teilnehmenden ließen von der Stimmung her an das Folkfestival in Rudolstadt denken oder das Theaterfestival im französischen Avignon. Der große Markt war belebt: Straßencafé-Atmosphäre und entspannte Gespräche, Eis und das Rauschen des Wasserspiels. Gewiss hatte auch die altweibersommerliche Wetterlage einen großen Anteil an der herrschenden Urlaubsstimmung. Altenburg zeigte am Samstag eine Seite von sich, die der Stadt gut zu Gesicht stand und sie auf eine besondere Weise bunter machte. Wir dürfen uns ein stückweit öffnen für Neues. Glücklicherweise fängt das Projekt im kommenden Jahr erst so richtig an.

Von Dana Weber