Altenburg

Am Beispiel der Stadt Altenburg und der digitalen Ausstattung ihrer Schulen zeigt sich vor allem eines: In Deutschland dauert vieles viel zu lange. Das zeigt sich bei der Umsetzung des Digital-Pakts Schule genauso wie bei der Bereitstellung von Hilfsgeldern für Hochwasser-Opfer oder finanziellen Strukturausgleich. Anstatt nur so genau wie nötig zu arbeiten, springt der Amtsschimmel hier einmal mehr so hoch wie möglich. In der Konsequenz vergehen Jahre, bis Lernende und Lehrende an die von ihnen dringend benötigten Laptops und interaktiven Tafeln kommen.

Bildung leidet unter schleppend laufendem Förderprogramm

Für die Schülerinnen und Schüler in der Skatstadt bedeutet diese Erkenntnis im schlechtesten Fall, dass ihre Bildung einmal mehr leiden wird, sollte es in den nächsten Wochen wieder zu Heimunterricht kommen. Und das auch für Einzelne oder Kleingruppen, die aufgrund von Corona-Infektionen möglicherweise in Quarantäne müssen. Das ist doppelt bitter, weil unnötig. War doch der Digital-Pakt von Bund und Ländern schon auf dem Weg, als von der Virus-Pandemie noch nichts zu sehen war.

Kommunen werden stärker belastet

Doch der prinzipiell gute Digital-Pakt Schule stimmt noch aus einem anderen Grund nachdenklich. Denn Laptops, insbesondere die für Lehrer, zählen eigentlich zu Arbeitsmitteln und fallen damit in die Zuständigkeit der Länder. Wenn sie jetzt aber von den Kreisen, Städten und Gemeinden, die als Schulträger eigentlich nur für die Gebäude zuständig sind, gekauft und verteilt werden, bürdet man den ohnehin schon stark belasteten Kommunen eine weitere Last auf. Dementsprechend müssen Bund und Land künftig dafür sorgen, dass derlei Förderprogramme nicht nur unbürokratischer funktionieren, sondern auch die Folgekosten für Hard- und Software nicht noch an Altenburg & Co. hängenbleiben.

Von Thomas Haegeler