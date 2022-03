Altenburg

Zweieinhalb Stunden Unterstützung fürs große Ganze, aber harsche Kritik am Detail. Und zwar einem ziemlich wichtigen. So lässt sich vielleicht am ehesten die Sitzung des Bauausschusses des Altenburger Stadtrats zusammenfassen. Offen bleibt allerdings, ob sie etwas bewirkt. Leider. Denn es ist weiterhin völlig unklar, ob das Landratsamt als Bauherr wirklich bereit und willens ist, an der heiß umstrittenen Fassadengestaltung für das Lindenau-Museum nachhaltig etwas zu ändern. Alles bleibt vage und im Ungefähren.

Dass zudem der Bauverantwortliche vom Versammlungsleiter zur Beantwortung konkreter Fragen zum geplanten Kolloquium geradezu genötigt werden musste, lässt nichts Gutes erahnen. Ebenso das erneute geflissentliche Überhören der Forderung nach einem Architektenwettbewerb für den Vorbau mit seiner Glasfront. Die übrigens, wie der Architekt en passant verkündete, geschwungen sein soll – was sich aber mit einer 2D-Zeichnung leider nicht wiedergeben lasse. Dabei ermöglichen jetzt schon einfache Handy-Programme eine 360-Grad-Darstellung, wie Stadträtin Birgit Klaubert treffend anmerkte. Mehr Missachtung gegenüber der interessierten Öffentlichkeit geht bald nicht.

Eine mutige Sitzung

Wie auch immer: Diese Bauausschusssitzung wird als bemerkenswert und mutig in Erinnerung bleiben. Wieso dies bislang allerdings nur im Altenburger Stadtrat und nicht im Kreistag passiert, ist eine weitere unbeantwortete Frage. Zu einem der wichtigsten Bauobjekte des Landkreises, einschließlich der Sanierung des Marstalls 48 Millionen Euro teuer, gibt es bislang nur eine einzige Wortmeldung – von der Fraktion Die Regionalen.

Von Ellen Paul